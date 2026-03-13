Home జాతీయంDog Meat: మటన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇస్తే.. కుక్క కాలు ముక్క వచ్చిందా?

Dog Meat: మటన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇస్తే.. కుక్క కాలు ముక్క వచ్చిందా?

Dog Meat: జొమాటోలో మటన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే కుక్క కాలు ముక్క వచ్చిందంటూ కాన్పూర్‌లో ఒక కస్టమర్ రచ్చ చేశాడు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో అసలు కథ ఏంటి? దర్యాప్తులో తేలిందేంటి?

Naresh.k
Published on: 13 March 2026 9:45 AM IST
Dog Meat
X

Dog Meat: మటన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇస్తే.. కుక్క కాలు ముక్క వచ్చిందా? 

Zomato dog meat: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో గృహిణి నుంచి సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి వరకు అందరికీ ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ ఒక వరంగా మారింది. ఆకలేస్తే చాలు.. వెంటనే స్మార్ట్‌ఫోన్ తీయడం, జొమాటో లేదా స్విగ్గీ యాప్స్‌లో ఇష్టమైన బిర్యానీని ఆర్డర్ చేయడం సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ముఖ్యంగా ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు, కూపన్ కోడ్స్ చూసి జనాలు హోటల్ తిండికి బాగా అలవాటు పడిపోయారు. అయితే, ఇదే అలవాటు ఇప్పుడు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చేలా ఉందా? అంటే తాజా ఘటన అవుననే సమాధానం చెబుతోంది.

మటన్ బదులు ఏమొచ్చింది?

హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో గతంలోనూ ఇలాంటి ఆహార కల్తీ వార్తలు విన్నాం. కానీ, ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో చోటుచేసుకున్న తాజా ఘటన వింటే ఎవరికైనా ఒళ్లు గగుర్పొడవాల్సిందే. ఒక వ్యక్తి ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ జొమాటో ద్వారా ఒక ప్రఖ్యాత రెస్టారెంట్ నుంచి మటన్ బిర్యానీని ఎంతో ఇష్టంగా ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు. డెలివరీ బాయ్ ప్యాకెట్ ఇచ్చి వెళ్లిన తర్వాత, ఆకలితో ఆతృతగా బాక్సు తెరిచిన ఆ కస్టమర్‌కు దిమ్మతిరిగే దృశ్యం కనిపించింది. ఆ బిర్యానీలో ఉన్న ముక్కలను గమనించిన ఆ వ్యక్తికి ఏదో తేడా కొట్టింది. మటన్ ముక్కల ఆకారం కాకుండా, అవి సరిగ్గా కుక్క కాలు ఆకారాన్ని పోలి ఉన్నాయి. చర్మం, ఎముకల నిర్మాణం చూసిన ఆయన ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యాడు. తనకు మటన్ పేరుతో కుక్క మాంసాన్ని పంపించారని నిర్ధారించుకున్న ఆ వ్యక్తి, వెంటనే ఆ విషయాన్ని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.

వైరల్ అవుతున్న వీడియో.. అసలు నిజం ఏమిటి?

ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో దావానంలా వ్యాపించింది. సదరు కస్టమర్ రెస్టారెంట్ యాజమాన్యంతో గొడవకు దిగడమే కాకుండా, తనతో పాటు వేలాది మంది ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారని మండిపడ్డాడు. మేము డబ్బులు ఇచ్చి మటన్ అడిగితే.. మీరు మాకు కుక్క మాంసం పెడతారా? అంటూ ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ గొడవ పెద్దది కావడంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మరియు ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ప్రస్తుతం ఆ మాంసం నమూనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది నిజంగానే కుక్క మాంసమా? లేక మటన్ ముక్కే అలా వింత ఆకారంలో ఉందా? అన్నది తేలాల్సి ఉంది. ఫోరెన్సిక్ రిపోర్టు వస్తే కానీ అసలు నిజం బయటపడదు.

జాగ్రత్త అవసరం

ఈ ఘటన కేవలం కాన్పూర్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాదు. మనం ప్లేటు నిండా బిర్యానీ వేసుకుని తింటున్నప్పుడు, అది శుభ్రమైన మాంసమా కాదా అని గమనించడం చాలా ముఖ్యం. చాలా సందర్భాల్లో రెస్టారెంట్లు లాభాల కోసం తక్కువ ధరకు దొరికే ఇతర జంతువుల మాంసాన్ని లేదా నిల్వ ఉన్న మాంసాన్ని వాడుతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. మొత్తానికి ఈ కుక్క కాలు బిర్యానీ వీడియో ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆహార ప్రియులను భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. మరి ఈ కేసులో దర్యాప్తు సంస్థలు ఎలాంటి నిజాలను బయటపెడతాయో వేచి చూడాలి.



ZomatobiryaniKanpurDog MeatViral Video
Naresh.k

Naresh.k

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X