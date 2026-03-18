Delhi: ఢిల్లీలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. ముగ్గురు చిన్నారులతో సహా ఎనిమిది మంది సజీవ దహనం..!
Delhi: ఢిల్లీలోని పాలం ఏరియాలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. నాలుగంతస్తుల భవనంలో మంటలు చెలరేగి ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పాలం ఏరియాలోని ఒక నాలుగంతస్తుల భవనంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు చిన్నారులు కూడా మృతి చెందడం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే:
పాలం ప్రాంతంలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో తెల్లవారుజామున మంటలు అంటుకున్నాయి. నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంటలు భవనం అంతటా వ్యాపించడంతో లోపల ఉన్న వారు బయటకు రాలేకపోయారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది పలు ఫైర్ ఇంజన్లతో ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. సహాయక చర్యల అనంతరం ఎనిమిది మృతదేహాలను వెలికితీశారు.
సీఎం సంతాపం:
ఈ ఘోర ప్రమాదంపై ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖ గుప్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరపాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు సూచించారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు.