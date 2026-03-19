Isha Foundation: వివాదాస్పద కంటెంట్.. నక్కీరన్ కు కోర్టులో చుక్కెదురు

Isha Foundation: ఈషా ఫౌండేషన్ పై వివాదాస్పద కంటెంట్ ను వెంటనే తొలగించాలని ఢిల్లీ హై కోర్టు తమిళ మీడియా సంస్థ నక్కీరన్ ను ఆదేశించింది.

KVD Varma
Published on: 19 March 2026 10:46 PM IST
Isha Foundation: ఇషా ఫౌండేషన్ అదేవిధంగా, సద్గురుపై ఉన్న వివాదాస్పద కంటెంట్‌ను తొలగించాలని తమిళ మీడియా సంస్థ నక్కీరన్ మ్యాగజైన్‌ను ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఇషా ఫౌండేషన్, సద్గురుకు వ్యతిరేకంగా నక్కీరన్ ప్రచురించిన పరువు నష్టం కలిగించే వీడియోలు, కథనాలను తొలగించాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు ఈరోజు మధ్యంతర ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వును స్వాగతిస్తూ, తప్పుడు, దురుద్దేశపూర్వక సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగిస్తామని ఇషా ఫౌండేషన్ తెలిపింది. మానవాళి సంక్షేమం కోసం ఇషా ఫౌండేషన్ చేస్తున్న పనిని ఏ పరువు నష్టం లేదా ఉద్దేశపూర్వక తప్పుడు సమాచారం ఆపలేదని అది పేర్కొంది.

తమపై తప్పుడు వార్తలు వ్యాప్తి చెందుతున్నాయని, అది తమ సామాజిక సేవకు ఆటంకం కలిగిస్తోందని ఆరోపిస్తూ ఇషా ఫౌండేషన్ 2025 డిసెంబర్‌లో కోర్టులో ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. 2025 డిసెంబర్‌లో ఈ పిటిషన్ విచారణకు వచ్చినప్పుడు, ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాత కోర్టు తన తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఇప్పుడు, అటువంటి కంటెంట్‌ను ప్రచురించవద్దని కోర్టు నక్కీరన్ మ్యాగజైన్‌ను ఆదేశించింది.

దీనిపై స్పందిస్తూ, కొందరు ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని ఇషా ఫౌండేషన్ పేర్కొంది. అయితే, సత్యమే గెలిచింది. "ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఈ మధ్యంతర ఉత్తర్వును మేము స్వాగతిస్తున్నాము," అని ఇషా ఫౌండేషన్ తెలిపింది.

30 సంవత్సరాలకు పైగా, ఇషా ఫౌండేషన్ సమాజ శ్రేయస్సు కోసం, ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరచడం కోసం పనిచేస్తోంది. దీనివల్ల లక్షలాది మంది ప్రజలు లబ్ధి పొందారు. కొంతమంది వ్యక్తులు దాని కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగించడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఫౌండేషన్‌పై దాడి చేస్తున్నారు. అటువంటి వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఇషా ఫౌండేషన్ తెలిపింది.

