సాధారణ పెట్రోల్ ధరల్లో మార్పు లేదు.. కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ స్పష్టత
అంతర్జాతీయ ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో కేవలం హై-ఆక్టేన్ పెట్రోల్ ధరలను మాత్రమే స్వల్పంగా పెంచామని, సాధారణ పెట్రోల్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయని పెట్రోలియం శాఖ తెలిపింది.
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో పెట్రోల్ ధరల పెంపుపై వస్తున్న వార్తలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు (Crude Oil) ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, చమురు కంపెనీలు కేవలం ప్రీమియం గ్రేడ్ (స్పీడ్/హై-ఆక్టేన్) పెట్రోల్ ధరలను మాత్రమే స్వల్పంగా పెంచాయని కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ వెల్లడించింది.
సామాన్యుడిపై ప్రభావం సున్నా:
కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి సుజాత శర్మ ఈ అంశంపై మాట్లాడుతూ, సాధారణ పెట్రోల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని స్పష్టం చేశారు. కేవలం హై-ఆక్టేన్ కలిగిన ప్రీమియం వేరియంట్లపైనే లీటరుకు రూ. 2 నుంచి రూ. 2.35 వరకు పెంచినట్లు ఆమె తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా అమ్ముడయ్యే మొత్తం పెట్రోల్లో ప్రీమియం కేటగిరీ వాటా కేవలం 2 నుంచి 4 శాతం మాత్రమే ఉంటుందని, అందువల్ల సాధారణ వాహనదారులపై ఈ పెంపు ప్రభావం ఉండదని వివరించారు.
ప్రీమియం పెట్రోల్ ప్రత్యేకత:
సాధారణ పెట్రోల్ కంటే ప్రీమియం పెట్రోల్ అధిక ఆక్టేన్ రేటింగ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా విలాసవంతమైన కార్లు మరియు హై-ఎండ్ మోటార్ సైకిళ్ల ఇంజన్ పనితీరును మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల దృష్ట్యా చమురు సంస్థలు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయని, సాధారణ వినియోగదారులకు అందే పెట్రోల్ ధరలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.