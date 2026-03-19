LPG Crisis: ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత పై ప్రధానికి బెంగళూరు హోటల్ అసోసియేషన్ లేఖ
LPG Crisis: యుద్ధం కారణంగా వంట గ్యాస్ కు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో బెంగళూరు హోటల్ అసోసియేషన్ ప్రధానికి ఒక లేఖ రాసింది.
LPG Crisis: వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరత కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా హోటల్ పరిశ్రమ ఇబ్బందుల్లో పడింది. ఆ తీవ్రత బెంగళూరులో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక రెస్టారెంట్లు మూతపడ్డాయి. ఫలితంగా, వాటిపై ఆధారపడిన లక్షలాది కార్మికులు, కుటుంబాలు వీధిపాలయ్యాయి. అందువల్ల, సిలిండర్ల సరఫరాకు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతూ బెంగళూరు హోటల్ అసోసియేషన్ ఇప్పటికే హైకోర్టులో ఒక రిట్ పిటిషన్ను దాఖలు చేసింది. దీంతోపాటు వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోవడం వల్ల తలెత్తిన సమస్యపై చర్చించేందుకు అవకాశం కల్పించాలని, సమావేశానికి సమయం ఇవ్వాలని కోరుతూ ఆ అసోసియేషన్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఒక లేఖ కూడా రాసింది.
లేఖలో ఏముందంటే..
ఒక్క బెంగళూరు నగరంలోనే 40,000కు పైగా హోటళ్లు పనిచేస్తున్నాయి. మేము నిత్యావసర సేవల విభాగానికి చెందినవాళ్లం. వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత, సరఫరా అంతరాయాల కారణంగా ప్రస్తుతం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాము. ఈ అత్యవసర పరిస్థితిలో, మా రోజువారీ ఎల్పీజీ అవసరంలో కనీసం 50 శాతాన్ని సరఫరా చేసి మాకు సహాయం చేయవలసిందిగా పెట్రోలియం శాఖ మంత్రిని అభ్యర్థిస్తున్నాము. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు సామాన్యులకు రోజువారీ ఆహారాన్ని అందిస్తాయి. వీరిలో ఆటో, టాక్సీ డ్రైవర్లు, ఆన్లైన్ డెలివరీ కార్మికులు, నిర్మాణ కార్మికులు, ఆసుపత్రి రోగులు, బ్రహ్మచారులు, సీనియర్ సిటిజన్లు, పీజీ వసతి గృహాలలో నివసించేవారు ఉన్నారు. ఈ విషయం ప్రధానమంత్రికి తెలిసిందే.
వాణిజ్య ఎల్పీజీ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోవడం అనేది, ఈ రంగంపై ఆధారపడిన దాదాపు 40,000 మంది స్వయం ఉపాధి హోటల్ యజమానులకు, 6 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగులకు తీరని లోటు. అంతేకాకుండా, మన వంటశాలల్లో ఉపయోగించే పాలు, పండ్లు, కూరగాయల వంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై కూడా ఇది ప్రభావం చూపుతుంది. అదనంగా, మేము ప్రతిరోజూ సామాన్యులకు ఉచితంగా తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలను అందిస్తున్నాము. ఈ సమస్యలన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుని, ప్రస్తుత వాణిజ్య ఎల్పీజీ సమస్యలు, మా ఆందోళనలపై చర్చించడానికి మిమ్మల్ని కలవడానికి సమయం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము అంటూ ఆ లేఖలో అసోసియేషన్ పేర్కొంది.
అంతర్జాతీయంగా భారీగా పెరిగిన ధరలు..
ఇదిలా ఉండగా గల్ఫ్లోని ఇంధన సంస్థలపై దాడులు తీవ్రతరం కావడంతో యూరప్లో సహజ వాయువు ధరలు ఈరోజు 35% పెరిగాయి. రాయిటర్స్ ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి యూరప్లో గ్యాస్ ధరలు 60% కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి.
ప్రపంచ ప్రమాణంగా పరిగణించబడే బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర కూడా ఈ రోజు బ్యారెల్కు 112 డాలర్లకు పెరిగింది. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ముడి చమురు ధరలు 48% కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి. మార్చి 13వ తేదీ నుండి, దీని ధర బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోలేదు.
మధ్యప్రాచ్యంలో తీవ్రమవుతున్న యుద్ధం ఇంధన సరఫరాలపై చూపే ప్రభావం గురించి అనిశ్చితి పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ ఉదయం ఖతార్, కువైట్లలో దాడులు జరిగినట్లు వార్తలు రాగా, ఒక రోజు ముందు ఇరాన్లోని అతిపెద్ద సహజ వాయు క్షేత్రంపై దాడి జరిగింది.
ఇరాన్ క్షిపణులు తమ ప్రధాన గ్యాస్ కేంద్రమైన రాస్ లఫాన్కు తీవ్ర నష్టం కలిగించాయని ఖతార్ పేర్కొనగా, దేశంలోని రెండు చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయని కువైట్ ప్రభుత్వ మీడియా చెప్పింది.