Online nomination: ఆన్లైన్లో నామినేషన్లు.. ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొత్త విధానం
Online nomination: ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల కోసం ఆన్లైన్ నామినేషన్ సౌకర్యాన్ని ఈసీ కల్పించింది. సువిధ పోర్టల్ ద్వారా నామినేషన్లు వేసుకోవచ్చు
Online nomination: అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో కూడా నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇప్పటికే 5 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీలను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో, రాజకీయ పార్టీలు తమ ఎన్నికల పనులను ముమ్మరం చేశాయి. అన్ని పార్టీలు తమ కూటమి పార్టీలతో సీట్ల పంపకంపై చర్చలను ఖరారు చేయడం, అభ్యర్థుల ఎంపికలో చురుకుగా నిమగ్నమై ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, ఎన్నికల సంఘం కూడా తన పనిని వేగవంతం చేసింది. ఫ్లయింగ్ కార్ప్స్ అధికారుల నియామకంతో సహా పలు పనులను పూర్తి చేసి, తదుపరి దశ పనులకు సిద్ధంగా ఉంది.
ఎన్నికలలో కొత్త విధానం:
ఏప్రిల్ 9న ఎన్నికలు జరగనున్న కేరళ, పుదుచ్చేరి, అస్సాం రాష్ట్రాల్లో తొలి దశలో నిన్న నామినేషన్ల దాఖలు ప్రారంభమైంది. తమిళనాడులో 30వ తేదీన నామినేషన్ల దాఖలు మొదలవుతుంది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో వివిధ కొత్త వ్యూహాలను ప్రవేశపెడుతున్న ఎన్నికల సంఘం, రాబోయే 5 రాష్ట్రాల శాసనసభ ఎన్నికలలో ఒక కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టబోతోంది. అదేమిటంటే, ఎన్నికల విధానాలను ఆధునీకరించే లక్ష్యంతో, అభ్యర్థులు ఇకపై తమ నామినేషన్లను ఆన్లైన్లో దాఖలు చేయవచ్చని భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.
ఆన్లైన్లో నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేయడం:
ఇంతకుముందు అభ్యర్థులు రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయానికి వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి మాత్రమే తమ నామినేషన్లను దాఖలు చేసేవారు. కానీ ఈ ఎన్నికల్లో, అభ్యర్థులు రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయానికి వ్యక్తిగతంగా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. వారు తమ ఇళ్లలో నుంచే సౌకర్యవంతంగా ఆన్లైన్లో తమ నామినేషన్లను దాఖలు చేయవచ్చు. ఇందుకోసం, ఎన్నికల సంఘం https://suvidha.eci.gov.in అనే ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను ప్రారంభించింది . అభ్యర్థులు ఈ సైట్లో పర్సనల్ ఎకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దీని ద్వారా అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లను సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. ఈ సౌకర్యం నామినేషన్లలో తప్పులను నివారించడానికి అదేవిధంగా చివరి నిమిషంలో ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
డిజిటల్ డిపాజిట్:
అభ్యర్థులు అధికారిని కలవడానికి అనువైన సమయాన్ని ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. దీనివలన నామినేషన్ వేయడానికి ఆఫీసు వద్ద అనవసరంగా వెయిట్ చేసే పని ఉండదు. అలాగే, అక్కడ రద్దీని కూడా లేకుండా చూడవచ్చు. నామినేషన్ ఫారంతో పాటు చెల్లించాల్సిన డిపాజిట్ను ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో డిజిటల్గా చెల్లించవచ్చు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇంటర్నెట్ సదుపాయం లేనివారు లేదా పాత విధానాన్ని అనుసరించాలనుకునే వారి కోసం ప్రభుత్వ ఖజానాలో నగదు చెల్లించే సౌకర్యం కొనసాగుతుందని ఈసీ చెబుతోంది. అంతేకాకుండా, నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేయడానికి అత్యవసరమైన 'ఓటరు ధృవీకరణ పత్రం' కోసం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుని, పొందే సౌకర్యం కూడా అభ్యర్థులకు కల్పించారు