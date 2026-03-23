Road Accident : జాతీయ రహదారిపై మృత్యు ఘోష..ఆసుపత్రికి వెళ్తుండగానే కుటుంబమంతా అనంత లోకాలకు

Road Accident : అసోం సోనిత్‌పూర్ జిల్లాలో అంబులెన్స్, ట్రక్కు ఢీకొన్న ఘోర ప్రమాదంలో ఆరుగురు మరణించారు. జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ఈ ఘటనలో మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

CR Reddy
Published on: 23 March 2026 9:00 AM IST
Road Accident : అసోం రాష్ట్రంలో ఆదివారం రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సోనిత్‌పూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఈ దుర్ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారితో పాటు మొత్తం ఆరుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నిండు ప్రాణాలను కాపాడాల్సిన అంబులెన్స్, మృత్యు శకటంగా మారి ఒకేసారి కుటుంబాల్లో తీరని శోకాన్ని నింపింది. సోనిత్‌పూర్ జిల్లాలోని ధేకియాజులి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న జాతీయ రహదారి-15 పై ఈ భీకర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఒక రోగిని తీసుకుని అతని కుటుంబ సభ్యులు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది అంబులెన్స్‌లో తేజ్‌పూర్ మెడికల్ కాలేజీ అండ్ హాస్పిటల్‎కు వెళ్తున్నారు. అదే సమయంలో ఎదురు దిశలో వేగంగా వస్తున్న ఒక ట్రక్కు, అంబులెన్స్‌ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఢీకొన్న వేగానికి అంబులెన్స్ ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయ్యింది. లోపల ఉన్న వారు బయటకు వచ్చే అవకాశం కూడా లేకుండా వాహనంలోనే ఇరుక్కుపోయారు.

ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి.. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం

ఈ ప్రమాద ధాటికి అంబులెన్స్‌లో ఉన్న ఆరుగురు వ్యక్తులు సంఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు విడిచారు. మృతుల్లో రోగితో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులు, అంబులెన్స్ డ్రైవర్, సహాయకుడు ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. సోనిత్‌పూర్ ఎస్పీ బరుణ్ పుర్కాయస్థ ఈ ఘటనను ధృవీకరించారు. మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్ర గాయాలతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండగా, స్థానికులు, పోలీసులు వారిని వెంటనే తేజ్‌పూర్ మెడికల్ కాలేజీకి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.

సహాయక చర్యలు, విచారణ

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు స్పందించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గ్యాస్ కట్టర్ల సహాయంతో వాహనంలో ఇరుక్కుపోయిన మృతదేహాలను వెలికితీశారు. ఈ ప్రమాదం కారణంగా నేషనల్ హైవేపై ట్రాఫిక్ గంటల తరబడి నిలిచిపోయింది. పోలీసులు క్రేన్ల సహాయంతో ధ్వంసమైన వాహనాలను పక్కకు తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. అతి వేగమే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నప్పటికీ, పొగమంచు లేదా సాంకేతిక లోపం ఏమైనా ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.

కన్నీరుమున్నీరవుతున్న బంధువులు

ఆసుపత్రికి వెళితే నయం అవుతుందన్న ఆశతో ప్రయాణమైన వారు, మార్గమధ్యలోనే ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో వారి గ్రామాల్లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. అసోం ముఖ్యమంత్రి ఈ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. జాతీయ రహదారులపై రాత్రి సమయాల్లో వాహనాలు నడిపేటప్పుడు డ్రైవర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు మరోసారి హెచ్చరిస్తున్నారు.

Assam AccidentRoad TragedyAmbulance Crash
