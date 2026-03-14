Published on: 14 March 2026 12:08 PM IST
Amit Shah: పంజాబ్‌లోని భగవంత్ మాన్ ప్రభుత్వంపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. శనివారం (మార్చి 14, 2026) మోగాలో నిర్వహించిన **'బద్లావ్ ర్యాలీ' (మార్పు ర్యాలీ)**లో పాల్గొన్న ఆయన, ప్రస్తుత పాలనలో పంజాబ్ అన్ని రంగాల్లో వెనకబడిపోయిందని ఆరోపించారు. సైనికులు, రైతులకు నిలయమైన పవిత్ర పంజాబ్ భూమిని 'ఆప్' ప్రభుత్వం నేరాలకు కేంద్రంగా మార్చిందని మండిపడ్డారు.

రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని, ప్రజలకు రక్షణ కరువైందని అమిత్ షా విమర్శించారు. అభివృద్ధి అనేది ఎక్కడా కాగితాల మీద తప్ప క్షేత్రస్థాయిలో కనిపించడం లేదన్నారు. పంజాబ్‌ను మాదకద్రవ్యాలు (డ్రగ్స్), అవినీతి మరియు నేరాల్లో ముంచెత్తారని, యువత భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో సాగుతున్న మత మార్పిడులపై ఆయన స్పందిస్తూ.. "దురాశ"తో కూడిన ఇటువంటి ఆచారాలను అరికట్టాలని ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్‌కు సూచించారు. పంజాబ్ ప్రజలు ప్రస్తుత పాలన నుండి మార్పు కోరుకుంటున్నారని, 2027 ఎన్నికల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

కౌంటర్ ఇచ్చిన ఆప్ ప్రభుత్వం

అమిత్ షా విమర్శలపై పంజాబ్ ఆర్థిక మంత్రి హర్పాల్ సింగ్ చీమా తీవ్రంగా స్పందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పంజాబ్‌పై కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని, రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులను నిలిపివేసి వివక్ష చూపుతోందని ఎదురుదాడి చేశారు. అభివృద్ధికి అడ్డుపడుతూ మళ్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయడం హాస్యాస్పదమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

