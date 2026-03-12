Ustaad Bhagat Singh: బాక్సాఫీస్ వద్ద పవర్ స్టార్ సునామీ.. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ట్రైలర్ బ్లాస్ట్.!
Ustaad Bhagat Singh Trailer Launch: గబ్బర్ సింగ్ కాంబో మళ్ళీ వస్తోంది! ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్రైలర్ మార్చి 14న విడుదల కానుంది. పవన్ కళ్యాణ్ వింటేజ్ మాస్ లుక్, హరీష్ శంకర్ మార్క్ డైలాగులతో ఈ ఉగాదికి బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట ఖాయం.
Ustaad Bhagat Singh Trailer Launch: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో 'కాంబినేషన్' అనే పదానికి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందులోనూ ఒక క్లాసిక్ హిట్ను అందించిన జోడీ మళ్ళీ కలుస్తోందంటే ఆ సెన్సేషనే వేరు. సరిగ్గా 12 ఏళ్ల క్రితం 'గబ్బర్ సింగ్'తో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను షేక్ చేసిన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ - హరీష్ శంకర్ మళ్ళీ జతకట్టారు. వీరిద్దరి కలయికలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
మార్చి 14న రికార్డుల వేట మొదలు
తాజాగా మేకర్స్ ప్రకటించిన ట్రైలర్ లాంచ్ డేట్ (మార్చి 14) సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. విడుదలైన స్పెషల్ పోస్టర్లో పవన్ కళ్యాణ్ స్టైలిష్గా గన్ పట్టుకుని కనిపిస్తుంటే, పాత గబ్బర్ సింగ్ రోజులు గుర్తొస్తున్నాయని ఫ్యాన్స్ సంబరపడుతున్నారు. "ఈసారి కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు.. పవర్ ప్యాక్డ్ పర్ఫార్మెన్స్తో రికార్డులన్నీ తిరగరాయడం ఖాయం" అని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
హరీష్ శంకర్ మార్క్ డైలాగులు.. డీఎస్పీ పూనకాలు
హరీష్ శంకర్ అంటేనే పవన్ కళ్యాణ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ను పర్ఫెక్ట్గా క్యాష్ చేసుకునే దర్శకుడు. ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపిస్తుండటంతో, ఆయన చెప్పే డైలాగులు థియేటర్లలో ఈలలు వేయించడం ఖాయం. ఇక రాక్ స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అందించిన మ్యూజిక్ ఇప్పటికే చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది. నేడు విడుదలవుతున్న మూడో పాటతో అంచనాలు మరింత పెరిగిపోయాయి.
ఉగాదికి 'ఉస్తాద్' జాతర
ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీలీల, రాశీఖన్నా వంటి గ్లామరస్ హీరోయిన్లు తోడవడంతో సినిమాకు మరింత కలర్ వచ్చింది. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉంది. ఈ ఏడాది ఉగాది పండుగను పవర్ స్టార్ అభిమానులు థియేటర్లలో 'ఉస్తాద్' జాతరతో జరుపుకోనున్నారు.
ప్రేక్షకుల అంచనాలు
పవన్ కళ్యాణ్ వింటేజ్ మాస్ లుక్ ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ చేసే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. సీరియస్ యాక్షన్తో పాటు హరీష్ శంకర్ మార్క్ కామెడీ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుందని టాక్. చివరిగా చెప్పాలంటే.. 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' కేవలం ఒక సినిమా కాదు, అది పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్కు ఒక ఎమోషన్. మార్చి 14న వచ్చే ట్రైలర్ యూట్యూబ్ వ్యూస్ పరంగా కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. బాక్సాఫీస్ రికార్డులను 'భగత్ సింగ్' ఏ రేంజ్లో తిరగరాస్తాడో చూడాలి మరి.