Ustaad Bhagat Singh: రేపే బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ఉస్తాద్' జాతర.. డిజిటల్ రైట్స్ దక్కించుకున్న ఓటీటీ ఇదే!

రేపు ఉగాది కానుకగా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' విడుదల కానుంది. థియేటర్లలో విడుదలైన 5 వారాల తర్వాతే ఈ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో అందుబాటులోకి వస్తుందని నిర్మాత నవీన్ యెర్నేని ధృవీకరించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో చదవండి.

Ganesh
Published on: 18 March 2026 5:41 PM IST
Ustaad Bhagat Singh: మెగాభిమానులు గత 14 ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న క్షణం రానే వచ్చింది. 'గబ్బర్ సింగ్' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, మాస్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. రేపు ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రంపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ మేనరిజం, హరీష్ శంకర్ డైలాగులు తోడవ్వడంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఈ సినిమా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ అందించిన పాటలు ఇప్పటికే చార్ట్ బస్టర్స్ గా నిలవగా, థమన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాను మరో లెవల్‌కు తీసుకెళ్తుందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటిస్తుండగా.. రావు రమేష్, పార్తీబన్ వంటి దిగ్గజ నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఇటీవల జరిగిన ప్రీ-రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్‌లో నిర్మాత నవీన్ యెర్నేని సినిమా డిజిటల్ విడుదలపై కీలక ప్రకటన చేశారు. థియేటర్లలో విడుదలైన ఐదు వారాల తర్వాతే ఈ చిత్రం ఓటీటీలో అందుబాటులోకి వస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ హక్కులను భారీ ధరకు సొంతం చేసుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 24, 2026 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

Related Stories
