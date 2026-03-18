Pawan Kalyan: బాక్సాఫీస్ వద్ద పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఉస్తాద్’ మేనియా మొదలైంది. విడుదలవక ముందే ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌లో రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.

Arun Chilukuri
Published on: 18 March 2026 12:25 PM IST
Pawan Kalyan: టాలీవుడ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వెండితెరపై కనిపిస్తే ఆ హంగామానే వేరు. ఇప్పుడు ‘గబ్బర్ సింగ్’ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ - పవన్ కళ్యాణ్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ముందస్తుగానే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ ప్రీ-సేల్స్ లెక్కలు చూస్తుంటే ట్రేడ్ వర్గాలు విస్తుపోతున్నాయి.

ప్రీ-సేల్స్‌లో సరికొత్త రికార్డు:

సినిమా ఇంకా థియేటర్లలోకి రాకముందే వరల్డ్ వైడ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం ఇప్పటికే రూ. 17.5 కోట్ల గ్రాస్ మార్కును అందుకుంది. ప్రస్తుత ట్రెండ్ చూస్తుంటే, సినిమా విడుదల సమయానికి ఈ సంఖ్య సులభంగా రూ. 20 కోట్లను దాటే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఓవర్సీస్‌లోనూ పవన్ మేనియా:

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా అమెరికా, యూకే వంటి దేశాల్లో కూడా బుకింగ్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఓపెన్ చేసిన నిమిషాల్లోనే టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతుండటం పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్‌కు అద్దం పడుతోంది. హరీష్ శంకర్ రాసిన పవర్‌ఫుల్ డైలాగులు, దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఎనర్జిటిక్ మ్యూజిక్ సినిమాపై పాజిటివ్ వైబ్‌ను క్రియేట్ చేశాయి.

అంచనాలు రెట్టింపు:

ఇటీవల జరిగిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టుపై అంచనాలు రెట్టింపు అయ్యాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంపై అటు ఇండస్ట్రీలోనూ, ఇటు అభిమానుల్లోనూ భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. పవన్ తన పొలిటికల్ బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య కూడా ఈ సినిమాకు సమయం కేటాయించడం, టీజర్‌లో ఆయన యాటిట్యూడ్ పాత పవన్ కళ్యాణ్‌ను గుర్తు చేయడంతో కలెక్షన్ల వర్షం కురవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

మొదటి రోజు కలెక్షన్లతోనే టాలీవుడ్ టాప్ రికార్డులను ఈ చిత్రం తిరగరాస్తుందని ట్రేడ్ పండితులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఉస్తాద్’ అవతారం బాక్సాఫీస్ వద్ద మరిన్ని సంచలనాలు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

