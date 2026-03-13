Cinema Ticket Prices: సినిమా టికెట్ ధరల పెంపుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు.. హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే!
Cinema Ticket Prices: తెలంగాణలో సినిమా టికెట్ ధరల పెంపుపై విధించిన ఆంక్షల విషయంలో చిత్ర పరిశ్రమకు ఊరట లభించింది. టికెట్ ధరల పెంపునకు సంబంధించి 90 రోజుల ముందే నోటీసు ఇవ్వాలన్న తెలంగాణ హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది.
హైకోర్టు ఆదేశాలు - సుప్రీంకోర్టు జోక్యం:
గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు విచారణ చేపడుతూ.. ఏదైనా సినిమా విడుదలకు 90 రోజుల ముందే టికెట్ ధరల పెంపు నిర్ణయాన్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంచాలని, అధికారుల నుంచి అనుమతి పొందాలని ఆదేశించింది. అయితే, ఈ నిబంధన వల్ల సినిమా విడుదల షెడ్యూల్స్ దెబ్బతింటాయని, అంత ముందే ధరలను నిర్ణయించడం ఆచరణలో సాధ్యం కాదని పలువురు పిటిషనర్లు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం నిర్ణయం:
శుక్రవారం (మార్చి 13, 2026) జస్టిస్ జె.కె. మహేశ్వరి, జస్టిస్ ఏ.ఎస్. చందుర్కార్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారించింది. హైకోర్టు ఇచ్చిన 90 రోజుల నిబంధనపై స్టే విధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీనివల్ల ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న పాత పద్ధతిలోనే (విడుదలకు కొద్దిరోజుల ముందు అనుమతి పొందే విధానం) టికెట్ ధరల పెంపు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఈ తీర్పుతో పెద్ద సినిమాల విడుదలకు ముందు రేట్ల పెంపు విషయంలో నిర్మాతలకు ఉన్న టెన్షన్ తాత్కాలికంగా తొలగిపోయింది.