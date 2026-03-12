Karmani Selvam Movie Teaser: నేటి సమాజంలో డబ్బు చుట్టూ తిరిగే కథ.. ‘కార్మేని సెల్వం’ టీజర్ టాక్!

Home సినిమాKarmani Selvam Movie Teaser: నేటి సమాజంలో డబ్బు చుట్టూ తిరిగే కథ.. ‘కార్మేని సెల్వం’ టీజర్ టాక్!

Karmani Selvam Movie Teaser: విలక్షణ నటుడు సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో, ప్రముఖ దర్శకుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ద్విభాషా చిత్రం ‘కార్మేని సెల్వం’.

Arun Chilukuri
Published on: 12 March 2026 6:30 PM IST
Karmani Selvam Movie Teaser: విలక్షణ నటుడు సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో, ప్రముఖ దర్శకుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ద్విభాషా చిత్రం ‘కార్మేని సెల్వం’. రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన తెలుగు టీజర్‌ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది.

ఆకట్టుకుంటున్న టీజర్.. ఆలోచింపజేసే డైలాగ్స్!

“డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి” అంటూ సముద్రఖని వాయిస్ ఓవర్ తో మొదలైన టీజర్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగింది. నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో మనుషులు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లను ఈ సినిమాలో కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించబోతున్నారని టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.

ముఖ్యంగా:

EMIలు, క్రెడిట్ కార్డ్ కల్చర్: సామాన్యుడు అప్పుల ఊబిలో ఎలా చిక్కుకుంటున్నాడో చూపించారు.

క్రిప్టో & భారీ పెట్టుబడులు: త్వరగా ధనవంతులు కావాలనే ఆశతో చేసే ప్రయత్నాలు, వాటి వల్ల కలిగే పరిణామాలను స్పృశించారు.

ఎమోషనల్ టచ్: సముద్రఖని కుటుంబ సభ్యులతో ఉండే సన్నివేశాలు హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉన్నాయి.

టీజర్ చివర్లో “రిచ్ కావాలంటే రిచ్ మనిషిలా ఖర్చు చేయడం నేర్చుకోవాలి… డబ్బు లేకపోతే అప్పు తీసుకుని ఖర్చు చేయాలి” అని సముద్రఖని చెప్పే డైలాగ్ నేటి సమాజంలోని వినియోగదారీ సంస్కృతికి అద్దం పడుతోంది.

ఏప్రిల్ 3న గ్రాండ్ రిలీజ్

పాత్‌వే ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ (PVR INOX Pictures) ద్వారా ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది.


