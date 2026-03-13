Home సినిమాSameera Reddy: వాళ్లకి అమ్మాయిల షేపులే కావాలి..తెలుగు హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్

Sameera Reddy: వాళ్లకి అమ్మాయిల షేపులే కావాలి..తెలుగు హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్

Sameera Reddy: సినీ పరిశ్రమలో అందం పేరుతో హీరోయిన్లు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులపై సమీరా రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బాడీ షేమింగ్‌ను ఎదిరించి, ఇప్పుడు బాడీ పాజిటివిటీని ఎలా ప్రచారం చేస్తున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Naresh.k
Published on: 13 March 2026 10:12 AM IST
Sameera Reddy
X

Sameera Reddy: వాళ్లకి అమ్మాయిల షేపులే కావాలి..తెలుగు హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్

Sameera Reddy: గ్లామర్ ప్రపంచం బయటకు కనిపించేంత రంగులమయంగా ఉండదు. వెండితెరపై మెరిసిపోయే తారల వెనుక ఎన్నో కన్నీళ్లు, మరెన్నో అవమానాలు దాగి ఉంటాయి. ఒకప్పుడు టాలీవుడ్‌లో ఎన్టీఆర్, చిరంజీవి వంటి అగ్ర హీరోల సరసన నటించి మెప్పించిన సమీరా రెడ్డి, తాజాగా సినీ పరిశ్రమలోని చీకటి కోణాన్ని బయటపెట్టారు. తన శరీర ఆకృతి గురించి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

ఆ స్టార్‌డమ్ వెనుక అంత నరకమా?

మోడల్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి, బాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ వరకు స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది సమీరా రెడ్డి. ‘నరసింహుడు’, ‘అశోక్’, ‘జై చిరంజీవ’ వంటి సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువైంది. అయితే, కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడే ఆమె ఎదుర్కొన్న ఒత్తిడి అంతా ఇంతా కాదు. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో సమీరా మాట్లాడుతూ.. "సినిమాల్లో నా నటన కంటే నా లుక్స్ గురించి, నా శరీర ఆకృతి గురించి ఎక్కువగా చర్చించేవారు. పరిశ్రమలో అందంగా, తెల్లగా ఉంటేనే గౌరవం ఉండేది" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

శరీరానికి కూడా మేకప్!

అందంగా లేననే విమర్శలు రాకుండా ఉండేందుకు సమీరా రెడ్డి పడిన కష్టం వింటే ఆశ్చర్యమేస్తుంది. అందంగా కనిపించాలనే ఒత్తిడితో నా ముఖానికే కాకుండా, నా శరీరానికి కూడా మేకప్ వేసుకోవాల్సి వచ్చేది. అది నాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గించేసింది. నేను నిజంగానే అందంగా లేనేమో అనే భావన నాలో కలిగింది అని ఆమె పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, తాను పొడవుగా ఉండటం కూడా ఇండస్ట్రీలో ఒక శాపంగా మారిందని, దానిపై కూడా విమర్శలు ఎదుర్కొన్నానని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.

తల్లి అయిన తర్వాత మరిన్ని కష్టాలు..

2014లో వివాహం చేసుకుని సినిమాలకు దూరమైన సమీరా.. ఇద్దరు బిడ్డలకు తల్లి అయ్యారు. గర్భధారణ సమయంలో మరియు ఆ తర్వాత శరీరంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల ఆమె మానసికంగా తీవ్ర కుంగుబాటుకు గురయ్యారు. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత నా శరీర ఆకృతి మారిపోయింది. ఆ సమయంలో ఎదుటివారి కామెంట్స్ నన్ను చాలా బాధించాయి. కానీ ఇప్పుడు నేను వాటన్నింటినీ అధిగమించాను. నా శరీరం ఎలా ఉన్నా నేను ప్రేమిస్తున్నాను అంటూ నేటి తరం యువతులకు ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన సందేశాన్ని ఇచ్చారు.

ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండే సమీరా రెడ్డి, సహజత్వాన్ని ప్రేమిస్తూ బాడీ పాజిటివిటీపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఆమె మాటలు విన్న నెటిజన్లు.. అంత పెద్ద హీరోయిన్ కూడా ఇంత మానసిక వేదనను అనుభవించిందా? అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.




Sameera ReddyBody ShamingHeroine
Naresh.k

Naresh.k

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X