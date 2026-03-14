Regina Cassandra: నా అందానికి అసలైన రహస్యం ఇదే.. సీక్రెట్ బయటపెట్టిన రెజీనా!

Published on: 14 March 2026 11:33 AM IST
Regina Cassandra: టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోయిన్ రెజీనా కసాండ్రా శ్రీకాకుళం నగరంలో సందడి చేశారు. నగరంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన 'కలర్స్' బ్రాంచ్‌ను ఆమె ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రెజీనాను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. రిబ్బన్ కట్ చేసిన అనంతరం ఆమె మీడియా ప్రతినిధులతో ముచ్చటిస్తూ తన వృత్తిపరమైన విషయాలతో పాటు వ్యక్తిగత ఆరోగ్య రహస్యాలను పంచుకున్నారు.

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం: రెజీనా ఫిట్‌నెస్ మంత్రం

నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో ఫిట్‌నెస్‌కు తాను ఇచ్చే ప్రాధాన్యత గురించి రెజీనా ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. "నాకు సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ముఖ్యంగా కూరగాయలు (Vegetables) ఎక్కువగా తీసుకుంటాను. సరైన డైట్, రెగ్యులర్ యోగా నా దినచర్యలో భాగం. వీటన్నింటికంటే ముఖ్యంగా అధిక ఆలోచనలను (Overthinking), ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోవడమే నా అందానికి, ఆరోగ్యానికి అసలైన రహస్యం" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ఒకప్పుడు వరుస కమర్షియల్ హిట్లతో మెప్పించిన రెజీనా, ప్రస్తుతం కంటెంట్ ఉన్న పాత్రలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఆమె చేతిలో ప్రస్తుతం భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.

తెలుగు: 'కైవల్య' చిత్రంతో పాటు పలు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్‌లు.

తమిళం: 'మూకుతి అమ్మన్ 2', 'ఫ్లాష్ బ్యాక్', 'కల్లపార్ట్'.

బాలీవుడ్: మధుర్ భండార్కర్ దర్శకత్వంలో 'ది వైవ్స్' మరియు 'సెక్షన్ 108'.

గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా 'ఎవరు', 'రాకెట్రీ' వంటి చిత్రాలతో తన నటనలోని వైవిధ్యాన్ని చాటుకున్న రెజీనా, ఇప్పుడు హాలీవుడ్ స్ఫూర్తితో రూపొందుతున్న వెబ్ సిరీస్‌లోనూ నటిస్తుండటం విశేషం. బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీపై ఆమె చూపిస్తున్న శ్రద్ధ పట్ల అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

