Ram Charan: 'పెద్ది' ప్రమోషన్ల ప్లాన్ అదిరింది.. ఐపీఎల్ మైదానంలో మెగా హంగామా

Ram Charan: రామ్ చరణ్ నటించిన పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ప్రమోషన్ల కోసం చిత్ర యూనిట్ భారీ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది.

Naresh.k
Published on: 20 March 2026 10:02 AM IST
X

Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'పెద్ది' (Peddi). ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంలో సాగే ఈ పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాపై అంచనాలు ఇప్పటికే ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఈ క్రేజ్‌ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు చిత్ర యూనిట్ ఒక ఊహించని మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది. అదే 'ఐపీఎల్' (IPL) వేదికగా ప్రమోషన్ల జాతర. గ్లోబల్ స్టార్‌గా ఎదిగిన తర్వాత రామ్ చరణ్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో 'పెద్ది' సినిమాపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా కళ్లు ఉన్నాయి. కేవలం సినిమా తీయడమే కాదు, దాన్ని జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలనే విషయంలో మేకర్స్ ఇప్పుడు ఒక భారీ స్కెచ్ వేశారు. ఈ ప్రచార పర్వాన్ని వచ్చే ఐపీఎల్ సీజన్ నుంచే ప్రారంభించాలని నిర్ణయించడం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

క్రికెట్ మైదానంలో పెద్ది సందడి

భారతదేశంలో సినిమా తర్వాత అంతటి క్రేజ్ ఉన్నది క్రికెట్‌కే. ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ సమయంలో దేశమంతా టీవీల ముందు, స్టేడియాల్లో వాలిపోతుంది. ఈ భారీ ఆడియన్స్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ, ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల మధ్యలో 'పెద్ది' అప్‌డేట్స్ ఇచ్చేలా చిత్ర యూనిట్ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. రామ్ చరణ్ స్వయంగా కొన్ని కీలక మ్యాచ్‌లకు హాజరై ప్రమోషన్లలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. స్పోర్ట్స్ డ్రామా కావడంతో, క్రికెట్ వేదికపై ఈ సినిమా ప్రమోషన్ చేయడం కచ్చితంగా ప్లస్ అవుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

బుచ్చిబాబు మార్క్ విజువల్స్.. రెహమాన్ మ్యాజిక్

దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా ఈ సినిమా కోసం ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రీ-లుక్ పోస్టర్లు, రామ్ చరణ్ రగ్గడ్ లుక్ ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీని పెంచేశాయి. దీనికి తోడు, ఆస్కార్ విజేత ఏ.ఆర్. రెహమాన్ దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత స్ట్రెయిట్ తెలుగు సినిమాకు సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం. ఐపీఎల్ వేదికగా రెహమాన్ కంపోజ్ చేసిన ఒక పవర్‌ఫుల్ 'స్పోర్ట్స్ ఆంథమ్' లేదా థీమ్ సాంగ్‌ను విడుదల చేసే యోచనలో మేకర్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం.

జాన్వీ కపూర్ గ్లామర్.. పీరియాడిక్ టచ్

అతిలోక సుందరి తనయ జాన్వీ కపూర్ ఈ సినిమాలో చరణ్ సరసన నటిస్తోంది. పక్కా లోకల్ అమ్మాయిగా ఆమె పాత్ర ఉండబోతోందని టాక్. ఉత్తరాంధ్ర మట్టి వాసన కొట్టేలా ఉండే పీరియాడిక్ సెట్టింగ్స్, ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయని చిత్ర బృందం ధీమాగా ఉంది. కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా సినిమాను భారీగా ప్రమోట్ చేయనున్నారు. ఐపీఎల్ ముగిసిన వెంటనే దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో భారీ ఈవెంట్స్ నిర్వహించేలా రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటికే 'పెద్ది' టైటిల్ లో ఉన్న పవర్‌ను చూస్తుంటే, బాక్సాఫీస్ వద్ద రామ్ చరణ్ మరోసారి సునామీ సృష్టించడం ఖాయమనిపిస్తోంది.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X