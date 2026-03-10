OTT Releases : ఈ వారం ఓటీటీలో సందడి చేయబోతున్న చిత్రాలివే!
OTT Releases : మీ వీకెండ్ ప్లాన్ రెడీనా.. ఈ వారం ఓటీటీలో సందడి చేయబోతున్న టాప్ మూవీస్ ఇవే! రవితేజ 'BMW', విశ్వక్ సేన్ 'ఫంకీ', నానా పటేకర్ 'సంకల్ప్'తో పాటు క్రేజీ వెబ్ సిరీస్ 'ఆస్పిరెంట్స్ 3' ఈసారి తెలుగులో కూడా వచ్చేస్తోంది. పూర్తి రిలీజ్ డేట్స్ కోసం ఈ స్టోరీపై ఒక లుక్ వేయండి.
OTT Releases : సినిమా ప్రేమికులకు ఈ వారం ఓటీటీలో అసలైన వినోదం లభించనుంది. స్టార్ హీరోల సినిమాలు, క్రేజీ వెబ్ సిరీస్లు, అంతర్జాతీయ యానిమేషన్ చిత్రాలతో డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్స్ కళకళలాడుతున్నాయి. ఈ వారం (మార్చి 9 - 15) స్ట్రీమింగ్ కానున్న ప్రధాన చిత్రాల వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
1. భర్త మహాశయులకు విన్నప్తి (BMW) - మార్చి 13 (ZEE5)
మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన సంక్రాంతి చిత్రం 'BMW' ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లో ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్లుగా నటించారు. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు ZEE5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. ఫంకీ - మార్చి 13 (Netflix)
మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్, 'జాతి రత్నాలు' ఫేమ్ అనుదీప్ KV కాంబినేషన్లో వచ్చిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం 'ఫంకీ'. ఫిబ్రవరి 13న విడుదలైన ఈ సినిమా ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా ప్రేక్షకులను పలకరించడానికి రెడీ అవుతుంది.
3. ఆస్పిరెంట్స్ సీజన్ 3 - మార్చి 13 (Amazon Prime)
యూపీఎస్సీ అభ్యర్థుల జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఆస్పిరెంట్స్' మూడో సీజన్తో రాబోతోంది. గత రెండు సీజన్లు సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో, ఈ కొత్త సీజన్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో విశేషమేమిటంటే, ఈసారి ఇది తెలుగులో కూడా అందుబాటులో ఉండనుంది.
4. జూటోపియా 2 - మార్చి 13 (JioHotstar)
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనవిజయం సాధించిన హాలీవుడ్ యానిమేషన్ చిత్రం 'జూటోపియా 2' ఇప్పుడు భారత్లో డిజిటల్ రిలీజ్కు సిద్ధమైంది. జియో హాట్స్టార్లో తెలుగుతో పాటు పలు భారతీయ భాషల్లో ఇది స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
మరికొన్ని ముఖ్యమైన రిలీజ్లు..
మేడ్ ఇన్ కొరియా (Netflix): ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ చిత్రం మార్చి 12 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
ద తాజ్ స్టోరీ (Lionsgate Play): పరేష్ రావల్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ వివాదాస్పద చిత్రం లయన్స్గేట్ ప్లేలో మార్చి 13 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
సంకల్ప్ (Amazon MX Player): నానా పటేకర్ ఓటీటీ డెబ్యూ సిరీస్ 'సంకల్ప్' మార్చి 11 నుంచి అమెజాన్ MX ప్లేయర్లో ప్రసారం కానుంది.
నవాబ్స్ కేఫ్ (ETV Win): శివ కందుకూరి, రాజీవ్ కనకాల నటించిన ఈ చిత్రం మార్చి 12 నుంచి ఈటీవీ విన్లో ప్రసారం కానుంది.
వన్ పీస్ సీజన్ 2 (Netflix): గ్లోబల్ హిట్ లైవ్-యాక్షన్ సిరీస్ నేటి నుంచే (మార్చి 10) నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.