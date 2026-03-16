Home సినిమాOscars2026: ఆస్కార్ వేదికపై భారతీయ దిగ్గజాలకు గౌరవం.. కోట, ధర్మేంద్రలకు అరుదైన నివాళి!

Oscars2026: ఆస్కార్ వేదికపై భారతీయ దిగ్గజాలకు గౌరవం.. కోట, ధర్మేంద్రలకు అరుదైన నివాళి!

Oscars2026: 98వ ఆస్కార్ వేడుకల్లో భారతీయ సినీ దిగ్గజాలు కోట శ్రీనివాసరావు, ధర్మేంద్రలకు అరుదైన గౌరవం లభించింది. అకాడమీ 'ఇన్ మెమోరియమ్' విభాగంలో వీరి పేర్లను చేర్చింది. అయితే వీడియో ప్రదర్శనలో ధర్మేంద్ర పేరు లేకపోవడంపై ఫ్యాన్స్ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు

Ganesh
Published on: 16 March 2026 3:13 PM IST
X

ప్రపంచ చలనచిత్ర రంగంలో అత్యున్నత పురస్కారాల వేదిక 'ఆస్కార్స్ 2026' (98వ అకాడమీ అవార్డ్స్) ఘనంగా ముగిసింది. ఈ వేడుకలో ప్రతి ఏటా నిర్వహించే అత్యంత భావోద్వేగపూరితమైన ‘ఇన్ మెమోరియమ్’ విభాగంలో గతేడాది తుదిశ్వాస విడిచిన సినీ కళాకారులకు అకాడమీ ఘన నివాళులర్పించింది. ఈ సందర్భంగా భారతీయ సినిమా గర్వించదగ్గ నలుగురు దిగ్గజాలను అకాడమీ స్మరించుకుంది.

అకాడమీ జాబితాలో మన తారలు..

ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ రంగానికి విశేష సేవలు అందించిన గొప్ప కళాకారులను స్మరించుకుంటూ అకాడమీ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ప్రత్యేక గ్యాలరీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో భారత్ నుంచి నలుగురు ప్రముఖుల పేర్లను పొందుపరిచింది.

కోట శ్రీనివాసరావు: 40 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్‌లో విలక్షణ నటనతో మెప్పించిన తెలుగు నటుడు కోట శ్రీనివాసరావుకు ఆస్కార్ వేదికపై గుర్తింపు లభించడం విశేషం. గతేడాది జూలై 13న ఆయన మరణించిన సంగతి తెలిసిందే.

ధర్మేంద్ర: బాలీవుడ్ 'హీ-మ్యాన్'గా గుర్తింపు పొందిన పద్మ విభూషణ్ గ్రహీత ధర్మేంద్రకు అకాడమీ నివాళి అర్పించింది. ఆయన గతేడాది నవంబర్ 24న 89 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు.

మనోజ్ కుమార్ & బి.సరోజాదేవి: వీరిద్దరితో పాటు లెజెండరీ నటుడు మనోజ్ కుమార్, దక్షిణాది నటి బి.సరోజాదేవి పేర్లను కూడా అకాడమీ వెబ్‌సైట్‌లో చేర్చింది.

ధర్మేంద్ర అభిమానుల అసహనం.. ఎందుకంటే?

ఆస్కార్ వేడుకల ఆరంభంలో గతేడాది మరణించిన ప్రముఖులకు నివాళులర్పిస్తూ ఒక ప్రత్యేక వీడియోను ప్రదర్శించారు. అయితే, ఆ వీడియోలో ధర్మేంద్రకు సంబంధించిన దృశ్యాలను చూపించకపోవడంపై సోషల్ మీడియాలో (X) అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ధర్మేంద్ర లాంటి ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు ఉన్న నటుడిని వీడియోలో ఎందుకు విస్మరించారని ప్రశ్నించారు. దీనిపై హాలీవుడ్ మీడియా స్పందిస్తూ.. సమయాభావం కారణంగా ప్రధాన వీడియోలో కొందరిని మాత్రమే చూపించాల్సి వచ్చిందని, అందుకే మిగిలిన దిగ్గజాల వివరాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో గౌరవపూర్వకంగా పొందుపరిచామని వివరణ ఇచ్చింది.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X