Home సినిమాప్రతిభకు దక్కిన గౌరవం: 'దండోరా' మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మార్క్ కె రాబిన్‌కు 'గద్దర్ అవార్డు'!

ప్రతిభకు దక్కిన గౌరవం: 'దండోరా' మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మార్క్ కె రాబిన్‌కు 'గద్దర్ అవార్డు'!

Mark K Robin: టాలీవుడ్‌లో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న యువ సంగీత దర్శకుడు మార్క్ కె రాబిన్‌కు అరుదైన గౌరవం లభించింది.

Arun Chilukuri
Published on: 10 March 2026 5:58 PM IST
ప్రతిభకు దక్కిన గౌరవం: దండోరా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మార్క్ కె రాబిన్‌కు గద్దర్ అవార్డు!
X

Mark K Robin: టాలీవుడ్‌లో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న యువ సంగీత దర్శకుడు మార్క్ కె రాబిన్‌కు అరుదైన గౌరవం లభించింది. ‘దండోరా’ చిత్రానికి గానూ ఆయన అందించిన అద్భుతమైన సంగీతానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం **'ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు - గద్దర్ అవార్డు'**ను ప్రకటించింది. ‘అ!’ సినిమాతో ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన మార్క్, అనతి కాలంలోనే తన వైవిధ్యమైన బాణీలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు.

'దండోరా'తో మరో స్థాయికి:

మురళీకాంత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘దండోరా’ సినిమాను తన సోల్ ఫుల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ (BGM) మరియు టైటిల్ సాంగ్‌తో మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు మార్క్ కె రాబిన్. ముఖ్యంగా టైటిల్ సాంగ్ ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురిచేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ ప్రతిభను గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఆయనకు ఈ సముచిత గౌరవాన్ని అందించింది.

అవార్డులపై తన మార్క్:

మార్క్ కె రాబిన్ కెరీర్‌లో ఇప్పటికే ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు ఉన్నాయి:

8AM Metro: బెస్ట్ మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఐరా (IRA) అవార్డు.

మళ్లీ కలుద్దాం: సైమా (SIIMA) 2017 బెస్ట్ మ్యూజిక్ అవార్డు.

మల్లేశం: 'నాకు నువ్వని' సాంగ్‌కు బెస్ట్ కంపోజర్‌గా మిర్చి మ్యూజిక్ అవార్డు.

సూర్యకాంతం: బెస్ట్ అప్ కమింగ్ కంపోజర్ అవార్డు.

ఆయన సంగీత సారథ్యంలో వచ్చిన ‘ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ’, ‘జాంబీ రెడ్డి’, ‘మల్లేశం’ వంటి చిత్రాలు సంగీతపరంగా పెద్ద విజయాలను సాధించాయి.

గద్దర్ పాటలే నా ఇన్సిపిరేషన్ - మార్క్ కె రాబిన్:

అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా మార్క్ కె రాబిన్ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. "చిన్నప్పటి నుంచీ గద్దర్ గారి పాటలు వింటూ పెరిగాను. ఆయన పాటలు కేవలం పాటలు మాత్రమే కాదు.. అవి ఒక ఫైర్. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి పేరు మీద ఉన్న అవార్డు రావడం నా అదృష్టం" అని పేర్కొన్నారు. తనకు ఈ అవకాశం కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మరియు జ్యూరీ సభ్యులకు ఆయన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

దర్శకుడు మురళీకాంత్, నిర్మాత రవీంద్ర బెనర్జీలకు తన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ ప్రయాణంలో తనకు తోడుగా నిలిచిన సింగర్స్ మరియు లిరిసిస్టులకు క్రెడిట్ ఇచ్చారు. ఇప్పటివరకు 20కి పైగా చిత్రాలకు సంగీతాన్ని అందించిన మార్క్, భవిష్యత్తులో మరిన్ని విభిన్నమైన ప్రాజెక్టులతో దూసుకుపోవాలని సిద్ధమవుతున్నారు.

Mark K RobinGaddar AwardDandora Movie
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X