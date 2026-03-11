Mr Work From Home Movie: రైతు మేళాలో సినిమా సందడి.. వినూత్న ప్రమోషన్లతో ఆకట్టుకుంటున్న 'మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్'!
Mr Work From Home Movie: నేటి కాలంలో సినిమాను జనాల్లోకి తీసుకెళ్లడం ఒక పెద్ద సవాలు. ముఖ్యంగా సందేశాత్మక చిత్రాలకు ప్రమోషన్లు చాలా ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే “మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్” చిత్రబృందం అనుసరిస్తున్న సరికొత్త ప్రచార శైలి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
రైతుల మధ్యే సినిమా ప్రచారం:
వ్యవసాయం నేపథ్యంలో సాగే కథ కావడంతో, చిత్రబృందం తమ ప్రమోషన్లను రైతుల నుంచే ప్రారంభించింది. ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో జరిగిన రాజేందర్ రెడ్డి రైతుబడి అగ్రి షోలో ప్రత్యేక స్టాల్ ఏర్పాటు చేసి రైతులకు సినిమా కాన్సెప్ట్ను వివరించారు. సాధారణంగా యంత్రాలు ఉండే చోట ఒక సినిమా స్టాల్ ఉండటం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరైన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ (PJTSAU) మెగా రైతు మేళాలోనూ ఈ మూవీ టీమ్ సందడి చేసింది. మంత్రులు, అధికారులు, స్కాలర్లు ఈ స్టాల్ను సందర్శించి చిత్రబృందాన్ని అభినందించారు.
ప్రపంచమంతా సాంకేతికత వైపు పరుగులు తీస్తున్న తరుణంలో.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), ఐఓటీ (IoT), బ్లాక్చెయిన్ వంటి ఆధునిక టెక్నాలజీని సంప్రదాయ వ్యవసాయంతో ముడిపెడితే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో ఈ చిత్రంలో చూపించనున్నారు.
కేవలం వ్యవసాయమే కాకుండా, నేటి సమాజంలో పెరుగుతున్న విడాకుల సమస్యలు, కుటుంబ విలువల ప్రాముఖ్యతను కూడా ఈ చిత్రం స్పృశిస్తుంది. ఆధునిక స్వేచ్ఛను, సాంప్రదాయ విలువలను ఎలా సమతుల్యం చేసుకోవాలో ఈ కథ ద్వారా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
సందేశంతో పాటు వినోదానికి కూడా ఈ సినిమాలో లోటు లేదని దర్శకులు చెబుతున్నారు. దాదాపు 10 మంది ప్రముఖ కమెడియన్లతో ఫుల్ లెంగ్త్ ఎంటర్టైనర్గా ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. వినూత్న ప్రమోషన్లు మరియు ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో వస్తున్న “మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్” యువతను, కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి.
CH.V.N.S బాబ్జి సమర్పణలో, లోటస్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ పతాకంపై అరవింద్ మండ్యం ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రవికుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ, కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్కు మంచి స్పందన వస్తోంది. సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం వేసవి సెలవుల్లో థియేటర్లలోకి రానుంది.