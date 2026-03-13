Home సినిమాలెజెండరీ కొరియోగ్రాఫర్ విన్సెంట్ ఫిదా.. ప్రేమ్ రక్షిత్ టాలెంట్‌కు మైఖేల్ జాక్సన్ గురువు ప్రశంసలు!

Arun Chilukuri
Published on: 13 March 2026 11:34 AM IST
Prem Rakshith: భారతీయ నృత్య రీతులకు అంతర్జాతీయ వేదికపై మరోసారి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. 'ఆర్ఆర్ఆర్' చిత్రంలోని 'నాటు నాటు' పాటతో ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూగించి ఆస్కార్‌ను తెచ్చిన కొరియోగ్రాఫర్ ప్రేమ్ రక్షిత్ ప్రతిభకు.. హాలీవుడ్ దిగ్గజం, మైఖేల్ జాక్సన్ కొరియోగ్రాఫర్ విన్సెంట్ ప్యాటర్సన్ ఫిదా అయ్యారు.

నువ్వు అద్భుతం రక్షిత్.. త్వరలో కలుద్దాం:

ఇటీవల ప్రేమ్ రక్షిత్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్‌గా మారింది. ఆ వీడియోలో విన్సెంట్ ప్యాటర్సన్ మాట్లాడుతూ.. "హలో ప్రేమ్, నేను విన్సెంట్ ప్యాటర్సన్‌ని. మైఖేల్ జాక్సన్, మడోన్నా వంటి స్టార్లతో దశాబ్దాల కాలం పనిచేశాను. నీ కొరియోగ్రఫీ నిజంగా అద్భుతం. అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ (Oscars) సభ్యుడిగా నువ్వు ఉన్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏదో ఒక రోజు నిన్ను తప్పకుండా కలుస్తాను" అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

నా కల నిజమైంది: ప్రేమ్ రక్షిత్ భావోద్వేగం

ఈ ప్రశంసలపై ప్రేమ్ రక్షిత్ స్పందిస్తూ ఎంతో ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. "నేను చిన్నప్పటి నుండి మైఖేల్ జాక్సన్ 'స్మూత్ క్రిమినల్' పాటకు పెద్ద అభిమానిని. ఆ లెజెండరీ స్టార్‌తో పనిచేసిన వ్యక్తి నుండి ఇలాంటి అభినందనలు అందుకోవడం నా కెరీర్‌లో అత్యంత ప్రత్యేకమైన విషయం. థాంక్యూ విన్సెంట్ సర్" అని రిప్లై ఇచ్చారు.

ప్రభాస్ సినిమాతో మొదలై.. ఆస్కార్ వరకు:

చెన్నైలో పెరిగిన ప్రేమ్ రక్షిత్, ప్రభాస్ నటించిన 'ఛత్రపతి' సినిమాతో కొరియోగ్రాఫర్‌గా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. 'బాహుబలి', 'ఆర్ఆర్ఆర్', 'అపరిచితుడు', 'రంగ్ దే బసంతి' వంటి దాదాపు 200 చిత్రాలకు పైగా ఆయన పనిచేశారు. ప్రస్తుతం భారతీయ సినిమా స్థాయిని గ్లోబల్ లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లిన కొరియోగ్రాఫర్లలో ఒకరిగా రక్షిత్ నిలుస్తున్నారు.


