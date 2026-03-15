Lavanya Tripathi: క్యాస్టింగ్ కౌచ్పై నోరు విప్పిన మెగా కోడలు ..ఆ డైరెక్టర్ అలా చేశాడంటూ
Lavanya Tripathi: మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి తాను ఎదుర్కొన్న క్యాస్టింగ్ కౌచ్ వేధింపుల గురించి సంచలన నిజాలు బయటపెట్టారు. ఒక తమిళ దర్శకుడు తనను ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాడో, ఆపై జరిగిన లీగల్ పోరాటం గురించి ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Lavanya Tripathi: టాలీవుడ్ మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి సోషల్ మీడియాలో మరియు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయ్యారు. ఎప్పుడూ వివాదాలకు దూరంగా, హుందాగా ఉండే ఈ అందాల నటి, తాజాగా తనకు ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవాన్ని పంచుకోవడంతో అభిమానులు షాక్కు గురవుతున్నారు. సినిమా గ్లామర్ ప్రపంచం వెనుక ఉండే చీకటి కోణాన్ని, ముఖ్యంగా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ వేధింపులను ఆమె ధైర్యంగా బయటపెట్టారు.
లావణ్య తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్ ఆరంభంలో ఎదురైన ఇబ్బందుల గురించి మాట్లాడుతూ.. కరోనా సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఒక తమిళ సినిమా కోసం లావణ్యను సంప్రదించగా, ఆ చిత్ర దర్శకుడి ప్రవర్తన ఆమెకు ఏమాత్రం నచ్చలేదట. పని చేసే చోట కనీస మర్యాద, భద్రత లేదని భావించిన లావణ్య, వెంటనే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. నాకు అక్కడ సౌకర్యంగా అనిపించలేదు. అందుకే ఆ సినిమాను రిజెక్ట్ చేశాను. కానీ ఆ నిర్ణయం తర్వాత నాపై వ్యక్తిగత దాడులు మొదలయ్యాయి అని లావణ్య త్రిపాఠి చెప్పుకొచ్చింది.
నిజాయితీగా సినిమా వదులుకున్న లావణ్యపై సదరు చిత్ర బృందం ప్రతీకార చర్యలకు దిగడం గమనార్హం. ఆమెపై తప్పుడు కథనాలను పత్రికల్లో రాయించడం, షూటింగ్కు రావడం లేదంటూ అసత్య ప్రచారాలు చేయడం వంటివి చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా ఆమెపై లీగల్ నోటీసులు, కేసులు కూడా వేసినట్లు లావణ్య ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ క్లిష్ట సమయంలో తనకు ఎవరి మద్దతు లభించలేదని, ఒంటరిగా ఎంతో మానసిక వేదనను అనుభవించానని ఆమె కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.
వరుణ్ తేజ్ను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత లావణ్య మెగా కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టారు. పెళ్లి తర్వాత ఆమె నటిస్తున్న మొదటి చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’.ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తయినప్పటికీ, కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల విడుదల వాయిదా పడింది. త్వరలోనే ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. పెళ్లి తర్వాత ఆమె ఎంచుకున్న పాత్రపై ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
క్యాస్టింగ్ కౌచ్ వంటి సున్నితమైన అంశంపై నోరు విప్పడం ఇండస్ట్రీలో అంత సులువు కాదు. అందునా మెగా ఫ్యామిలీ కోడలిగా ఉంటూ, గతంలో తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని ధైర్యంగా చెప్పడం ద్వారా ఇతర నటీమణులకు ఆమె ఒక భరోసా ఇచ్చారు. సినిమా అవకాశాల కంటే ఆత్మగౌరవమే ముఖ్యం అని చాటిచెప్పిన లావణ్య నిర్ణయానికి నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఆ దర్శకుడు ఎవరు? అనే చర్చ ఇప్పుడు కోలీవుడ్, టాలీవుడ్లో జోరుగా సాగుతోంది.