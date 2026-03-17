Dhoorandhar 2: పుష్ప 2 దరిదాపుల్లోకి కూడా లేని ధూరందర్ 2
Dhoorandhar 2: బుక్ మై షోలో విడుదలకు ముందు అత్యధిక టికెట్లు అమ్ముడైన చిత్రంగా 'పుష్ప 2' సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది.
Pushpa 2: భారతీయ సినిమా స్థాయి ఇప్పుడు కేవలం థియేటర్ల వద్ద వసూళ్లతోనే కాకుండా, విడుదలకు ముందే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో క్రియేట్ చేసే హైప్ ద్వారా కూడా అంచనా వేయబడుతోంది. ముఖ్యంగా 'బుక్ మై షో'లో అమ్ముడవుతున్న టికెట్ల సంఖ్యే ఆ సినిమా విజయానికి తొలి మెట్టుగా మారుతోంది. తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, విడుదలకు ముందు అత్యధిక టికెట్లు సేల్ అయిన చిత్రాల జాబితాలో 'పుష్ప: ది రూల్' అగ్రస్థానంలో నిలిచి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
పుష్పరాజ్ రూలింగ్
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'పుష్ప 2' కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ఎంతలా ఎదురుచూశారో ఈ గణాంకాలే చెబుతున్నాయి. విడుదలకు ముందే ఏకంగా 3 మిలియన్ల (30 లక్షల) టికెట్లు అమ్ముడై, బుక్ మై షో చరిత్రలో నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. పుష్పరాజ్ క్రేజ్ ముందు ఏ రికార్డు అయినా దిగదుడుపే అని మరోసారి నిరూపితమైంది.
సూపర్ స్టార్ల పోటీ
ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ నటిస్తున్న 'కూలీ' (2.51 మిలియన్లు) ఉండగా, మూడో స్థానంలో విజయ్ నటించిన 'లియో' (2.29 మిలియన్లు) నిలిచింది. ఇక టాలీవుడ్ నుంచి బాహుబలి ప్రభాస్ తన సత్తా చాటాడు. 'కల్కి 2898 AD', 'సలార్' చిత్రాలు వరుసగా 4, 5 స్థానాల్లో నిలిచి పాన్ ఇండియా మార్కెట్లో ప్రభాస్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ను చాటిచెప్పాయి.
సర్ప్రైజ్ ఎంట్రీ
ఈ భారీ పోటీ మధ్య, మరికొన్ని రోజుల్లో విడుదల కాబోతున్న 'ధూరందర్ 2' చిత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ టాప్ 12లోకి దూసుకొచ్చింది. ఇప్పటివరకు 1 మిలియన్ (10 లక్షల) టికెట్లు అమ్ముడుపోవడంతో, పెద్ద హీరోల సినిమాల సరసన ఈ చిత్రం నిలవడం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
1. పుష్ప ది రూల్ - 3 మిలియన్
2. కూలీ - 2.51 మిలియన్
3. లియో - 2.29 మిలియన్
4. కల్కి 2898 AD - 1.77 మిలియన్
5. సలార్ - 1.69 మిలియన్
6. జవాన్ - 1.65 మిలియన్
7. ఎల్2: ఎంపురాన్ - 1.33 మిలియన్
8. దేవర పార్ట్ 1 - 1.31 మిలియన్
9. యానిమల్ - 1.26 మిలియన్
10. జైలర్ - 1.19 మిలియన్
11. గోట్ - 1.18 మిలియన్
12. ధూరందర్ 2 - 1 మిలియన్