Drishyam 3: దృశ్యం 3 రిలీజ్ డేట్ మళ్లీ మారింది.. కొత్త తేదీ ఇదే

Drishyam 3: దృశ్యం 3 ఏప్రిల్ నెలలో రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ, ఆ మూవీ రిలీజ్ వాయిదాపడినట్లు మోహన్ లాల్ ట్వీట్ చేశారు.

KVD Varma
Published on: 24 March 2026 4:22 PM IST
Drishyam 3: దృశ్యం సిరీస్ అంటే దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్ ఉంది. దృశ్యం 1, 2 సృష్టించిన సంచలనం అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ లో మూడో మూవీ దృశ్యం 3 రెడీ అవుతోంది. మళయాళ సినిమాగా మొదలైన దృశ్యం తెలుగు లో కూడా మంచి విజయాన్ని సాధించింది. మలయాళంలో సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ హీరోగా ఈ మూవీ తెరకెక్కింది. ఇప్పుడు దృశ్యం పార్ట్ 3 లోనూ ఆయనే హీరోగా కనిపించనున్నారు. మోహన్‌లాల్ మలయాళ చిత్రసీమ చిత్రసీమకు చిహ్నంగా అభివర్ణిస్తారు. ఆయన పిల్లలు ప్రస్తుతం సినిమాల్లో నటిస్తున్నప్పటికీ, నటుడు మోహన్‌లాల్ కూడా మలయాళ చిత్రసీమలో తీరిక లేకుండా కొనసాగుతున్నారు. ఆయన నటనతో థియేటర్లలో విడుదలైన చిత్రాలు విమర్శకుల ప్రశంసలు, బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్స్ సాధిస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, 2025లో మోహన్‌లాల్ కథానాయకుడిగా విడుదలైన చిత్రాలు అభిమానుల నుండి మంచి ఆదరణ పొందినట్లే, 2026లో థియేటర్లలో విడుదల కాబోయే వరుస చిత్రాల గురించిన అప్‌డేట్‌లు నిరంతరం వెలువడుతూనే ఉన్నాయి. దీని ప్రకారం, గత 2025లో వరుసగా చిత్రాలు విడుదలైనట్లే, 2026లో రాబోయే వరుస చిత్రాల విడుదల కోసం కూడా ఒక క్యూ రెడీగా ఉంది.

ఈ 2026లో నటుడు మోహన్‌లాల్ నటించిన 5కు పైగా చిత్రాలు విడుదల కానున్నాయి. వాటిలో మోహన్‌లాల్ కొన్ని అతిథి పాత్రలలో కూడా నటించారు. అంతేకాకుండా, మలయాళ చిత్రసీమలోనే కాకుండా తమిళ, తెలుగు చిత్రసీమలో కూడా చిత్రాలు విడుదల కానున్నాయి. వీటిలో మొదటిది, నటుడు మోహన్‌లాల్ నటించిన 'దృశ్యం 3' చిత్రం, ఇది 2026లో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తయింది. దాని విడుదల పనులు ప్రస్తుతం పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి.

ఏప్రిల్ లో రిలీజ్ కావాలి..

గతంలో విడుదలైన దృశ్యం సినిమా రెండు భాగాలకు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన లభించినట్లే, ఇప్పుడు మూడో భాగానికి కూడా మంచి ఆదరణ లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. దృశ్యం సినిమా విడుదల తేదీని మొదట ఏప్రిల్ 2గా ప్రకటించగా, ఇప్పుడు దానిని 2026 మే 21కి వాయిదా వేశారు. ఈ విషయమై మోహన్‌లాల్ ఒక ఎక్స్-సైట్ పోస్ట్‌లో, "గతం ​​ఎప్పుడూ మౌనంగా ఉండదు... అది వేచి చూస్తుంది, అంతే" అని పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్ట్ ప్రస్తుతం అభిమానుల మధ్య వైరల్ అవుతోంది.



Drishyam 3Drishyam 3 UpdateMohanlal Drishyam 3Malayalam Movie
జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

