Diamond Dacoit Movie: హుక్ స్టెప్ వేయండి.. రూ. లక్ష గెలుచుకోండి!

పార్ధ గోపాల్, మేఘన జంటగా నటించిన ‘డైమండ్ డెకాయిట్’ ఆడియో వేడుక హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ₹1 లక్ష బహుమతితో హుక్ స్టెప్ ఛాలెంజ్‌ను ప్రకటించింది.

Updated on: 21 March 2026 9:17 PM IST
Diamond Dacoit Movie: నేటి కాలంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో చిన్న చిత్రాలు సృష్టించే సంచలనం అంతా ఇంతా కాదు. కంటెంట్ బాగుంటే చాలు, ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడతారని ఇప్పటికే చాలా సినిమాలు నిరూపించాయి. అదే బాటలో, సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో, భావోద్వేగపూరితమైన రివెంజ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న చిత్రం ‘డైమండ్ డెకాయిట్’. పార్ధ గోపాల్ హీరోగా నటిస్తూ స్వయంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి సూర్య జి. యాదవ్ దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా ఈ చిత్ర ఆడియో విడుదల వేడుక హైదరాబాద్‌లో సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో వైభవంగా జరిగింది.

ఆడియో ఆవిష్కరణ: వీఎన్ ఆదిత్య ప్రశంసల జల్లు

హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి తెలుగు ఫిలిం డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, ప్రముఖ దర్శకుడు వీఎన్ ఆదిత్య ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి మధుర ఆడియో ద్వారా పాటలను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చిత్ర యూనిట్‌పై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు.

"సినిమాలోని పాటలు వినడానికి చాలా బాగున్నాయి. పెద్దపల్లి రోహిత్ అందించిన సంగీతం వినసొంపుగా ఉంది. ట్రైలర్, పాటలు చూస్తుంటే చాలా రిచ్‌గా అనిపిస్తోంది. పార్ధ గోపాల్ తనపై తాను నమ్మకంతో ఈ సినిమాను నిర్మించి నటించడం అభినందనీయం. భవిష్యత్తులో ఆయనపై పెద్ద నిర్మాతలు పెట్టుబడి పెట్టే స్థాయికి ఎదగాలి. కొత్త దర్శకుడు సూర్య సినిమాను చాలా పకడ్బందీగా తెరకెక్కించినట్లు కనిపిస్తోంది" అని వీఎన్ ఆదిత్య ఆకాంక్షించారు.

వినూత్న ప్రమోషన్: ₹ 1,00,000 హుక్ స్టెప్ ఛాలెంజ్!

సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా చిత్ర యూనిట్ ఒక వినూత్నమైన ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రంలోని “మరదలివే” అనే పాటకు సోషల్ మీడియాలో హుక్ స్టెప్ ఛాలెంజ్‌ను ప్రకటించారు. ఈ పాటకి తమదైన శైలిలో స్టెప్పులు వేసి రీల్స్ రూపొందించి పంపిన వారిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి భారీ నగదు బహుమతులు అందించనున్నారు.

మొదటి బహుమతి: ₹ 1,00,000 (ఒక లక్ష రూపాయలు)

రెండవ బహుమతి: ₹ 50,000 (యాభై వేల రూపాయలు)

కొత్త టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఈ పోటీని నిర్వహిస్తున్నట్లు చిత్ర బృందం తెలిపింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు తమ రీల్స్ లింక్‌లను 8074801661 వాట్సాప్ నంబర్‌కు పంపవచ్చు.

మూడేళ్ల కష్టం.. ఏప్రిల్‌లో ఫలితం

చిత్ర నిర్మాత మరియు హీరో పార్ధ గోపాల్ మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాజెక్ట్ వెనుక ఉన్న కష్టాన్ని వివరించారు. దర్శకుడు సూర్య గత మూడున్నరేళ్లుగా ఈ కథ కోసం ఎంతో శ్రమించారని, ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు ఎదుర్కొంటూ ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఇదొక ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ రివెంజ్ డ్రామా అని, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌తో పాటు మాస్ ప్రేక్షకులకు కూడా నచ్చుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఏప్రిల్ నెలలో ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

దర్శకుడు సూర్య జి. యాదవ్ మాట్లాడుతూ, హీరో పార్ధ గోపాల్ తనకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారని, ఎక్కడా బడ్జెట్ విషయంలో రాజీ పడకుండా సినిమాను క్వాలిటీతో నిర్మించారని చెప్పారు. పెద్ద సినిమాలకు ఏమాత్రం తగ్గని రీతిలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ మరియు విజువల్స్ వచ్చాయని తెలిపారు. హీరోయిన్ మేఘన కూడా టీమ్ అంతా పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుందని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.



