Chinmayi Slams Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్పై మండిపడ్డ సింగర్ చిన్మయి.. కనీస స్పృహ లేదా? అంటూ ఫైర్
Chinmayi Slams Pawan Kalyan: ప్రముఖ కవి వైరముత్తుకు జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారం లభించడంపై సింగర్ చిన్మయి శ్రీపాద మండిపడుతున్నారు. ఆమె చేసిన ఘాటు విమర్శల పూర్తి వివరాలు
Chinmayi శ్రీపాద: ప్రముఖ లిరిసిస్ట్ వైరముత్తుకు జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారం వరించడం ఇప్పుడు సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద వివాదానికి తెరలేపింది. ఈ పురస్కారాన్ని అభినందిస్తూ ప్రముఖులు చేసిన ట్వీట్లపై సింగర్ చిన్మయి శ్రీపాద తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ , కమల్ హాసన్లను ఉద్దేశించి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నెట్టింట ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.
వివాదం ఏమిటి?
తమిళ సాహితీ దిగ్గజం వైరముత్తుకు జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు ప్రకటించడంతో, పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా అభినందనలు తెలిపారు. ఇదే క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిస్తూ, వైరముత్తు గారికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, సంతోషాలు దక్కాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను అని పేర్కొన్నారు. అయితే, గతంలో తనపై వైరముత్తు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించిన చిన్మయి, ఆయనకు అభినందనలు తెలపడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
పవన్ కళ్యాణ్ కార్యాలయానికి చిన్మయి సూచన
పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన అభినందనలపై చిన్మయి ఘాటుగా స్పందించారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వైరముత్తు అసలు స్వరూపం గురించి తెలియదని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎంతో మంది మహిళలను వేధించిన వ్యక్తికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, సంతోషం కలగాలని కోరుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసం? అని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఒక రచయితకు అభినందనలు చెప్పడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటని ఆమె నిలదీశారు. రాజకీయ నాయకులకు, సినిమా స్టార్లకు ఇలాంటి విషయాల్లో కనీస స్పృహ లేదా? అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్లపై నిప్పులు
వైరముత్తును అభినందించిన కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్ల వైఖరిని కూడా చిన్మయి తప్పుబట్టారు. రజనీకాంత్ పోస్టుపై స్పందిస్తూ, అయ్యయ్యో.. అర్థమే కావట్లేదా?? అని ఆమె చేసిన కామెంట్ నెటిజన్లను ఆలోచనలో పడేసింది. గతంలో తనపై వేధింపుల ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు పరిశ్రమలోని పెద్దలంతా మౌనంగా ఉండి, తనను బ్యాన్ చేసినప్పుడు ఎవరూ స్పందించలేదని ఆమె గుర్తు చేశారు.
రేపిస్టులను నమ్మకండి
నెటిజన్ల విమర్శలపై కూడా చిన్మయి మరింత గట్టిగా బదులిచ్చారు. నేను ఎన్నో ఏళ్లుగా వైరముత్తు గురించి చెబుతున్నాను, కానీ నా మాట వినేవారెవరూ లేరు. తన అజెండా కోసం, రాజకీయ స్వార్థం కోసం ఇతరుల కుమార్తెలను కూడా రేపిస్టులకు అప్పగించే నాయకులను, నటులను ఎప్పుడూ నమ్మకండి అని ఆమె హెచ్చరించారు. ఎన్నికల తేదీ వచ్చే వరకు తాను ఈ పోరాటాన్ని ఆపనని, మహిళల పట్ల జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎండగడుతూనే ఉంటానని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
సెలబ్రిటీల బాధ్యత ఏది?
ఒకవైపు జ్ఞానపీఠ్ వంటి అత్యున్నత పురస్కారం పొందిన వ్యక్తిని గౌరవించడం ఒక ఎత్తయితే, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి పట్ల బాధితురాలి ఆవేదన మరో ఎత్తు. ఇండస్ట్రీలోని పెద్దలు, రాజకీయ నాయకులు ఇలాంటి సున్నితమైన విషయాల్లో నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాలని, మహిళా భద్రత విషయంలో ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పాటించడం సరికాదని చిన్మయి చేస్తున్న వాదన ఇప్పుడు సమాజంలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. చిన్మయి చేస్తున్న ఈ పోరాటం కచ్చితంగా వ్యవస్థలో మార్పు కోసం అని ఆమె అభిమానులు మద్దతు తెలుపుతున్నారు.