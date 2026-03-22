ముగింపు లేని భావోద్వేగాల ప్రయాణం: ‘అరెరే.. అరెరే..’ మ్యూజిక్ వీడియో ఆల్బమ్ ఆవిష్కరణ!
హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో నటి, సింగర్ దియా రూపొందించిన ‘అరెరే.. అరెరే..’ మ్యూజిక్ వీడియో ఆల్బమ్ ఘనంగా విడుదలైంది. వి.ఎన్. ఆదిత్య, పూరి ఆకాష్, రఘు కుంచె వంటి ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు హాజరై దియా ప్రతిభను కొనియాడారు.
హైదరాబాద్: కళాకారులకు సరిహద్దులు లేవని, ప్రతిభ ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా రాణించవచ్చని నటి, సింగర్ దియా మరోసారి నిరూపించారు. ఆమె గాత్రం అందిస్తూ నటించిన సరికొత్త మ్యూజిక్ వీడియో ఆల్బమ్ ‘అరెరే.. అరెరే..’ (Arere.. Arere..) విడుదల కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. బటర్ఫ్లై మ్యూజిక్ బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ వీడియో ఆవిష్కరణకు టాలీవుడ్కు చెందిన పలువురు దిగ్గజ దర్శకులు, నటులు మరియు సాంకేతిక నిపుణులు హాజరై సందడి చేశారు.
ప్రముఖుల సమక్షంలో ఆడియో విడుదల
ఈ వేడుకకు తెలుగు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు వి.ఎన్. ఆదిత్య, యువ హీరో పూరి ఆకాష్, ప్రముఖ నటులు సమీర్, సాగర్, సంగీత దర్శకుడు రఘు కుంచె, మరియు ప్రముఖ మిమిక్రి ఆర్టిస్ట్, నటుడు శివారెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. వీరంతా కలిసి ఆల్బమ్ ఆడియోను విడుదల చేసి, వీడియోలోని విజువల్స్ మరియు దియా గాత్రాన్ని ప్రశంసించారు.
అతిథుల ప్రసంగాలు: కొత్త ప్రతిభకు పట్టం
కార్యక్రమంలో వి.ఎన్. ఆదిత్య మాట్లాడుతూ.. “దియా అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉన్న నటి. ‘అరెరే.. అరెరే..’ ఆల్బమ్లో ఆమె గాత్రం చాలా హృద్యంగా ఉంది. నటనలో ఎంతటి పరిణతి చూపిందో, పాట పాడటంలో కూడా అంతే స్పష్టత కనబరిచింది. తెలుగు సంగీత రంగానికి ఇలాంటి కొత్త గొంతులు అవసరం” అని కొనియాడారు.
యువ హీరో పూరి ఆకాష్ తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ.. “దియాతో నేను ‘మహబూబ’ సినిమాలో కలిసి పనిచేశాను. ఆమె కేవలం నటి మాత్రమే అనుకున్నాను, కానీ ఇంత అద్భుతంగా పాడుతుందని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయాను. ఈ పాటలో ఆమె ఎమోషన్స్ చాలా బాగా పలికాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యంగ్ టాలెంట్ను ప్రోత్సహించాలి” అని కోరారు.
సంగీత దర్శకుడు రఘు కుంచె డిజిటల్ విప్లవం గురించి ప్రస్తావిస్తూ.. “ఇప్పుడు ప్రతిభ ఉన్నవారు అవకాశాల కోసం వేచి చూడాల్సిన పని లేదు. యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియా ద్వారా తమను తాము నిరూపించుకోవచ్చు. దియా ఈ పాట కోసం పడిన శ్రమ వీడియోలో కనిపిస్తోంది. శరవణ వాసుదేవన్ సంగీతం చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది” అని అభినందించారు.
భావోద్వేగంతో దియా ప్రసంగం
తన కల నిజమైన వేళ సింగర్ దియా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. “నటిగా నన్ను ఆదరించిన ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు సింగర్గా కూడా ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాను. ఈ ఆల్బమ్ నా హృదయానికి చాలా దగ్గరైన ప్రాజెక్ట్. దీని కోసం రాత్రింబవళ్లు కష్టపడిన నా టీమ్ అందరికీ, ముఖ్యంగా నన్ను నమ్మిన నిర్మాత నూతన్ చెకూరి గారికి, దర్శకుడు క్రాంతి వర్మకు కృతజ్ఞతలు. అతిథులుగా వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించిన పెద్దలందరికీ నేను రుణపడి ఉంటాను” అని తెలిపారు.
సాంకేతిక నైపుణ్యం మరియు నిర్మాణం
ఈ మ్యూజిక్ వీడియో వెనుక బలమైన సాంకేతిక బృందం ఉంది. నూతన్ చెకూరి నిర్మాణ విలువల గురించి మాట్లాడుతూ.. దియా మీద ఉన్న నమ్మకంతోనే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశామని, కచ్చితంగా ఇది చార్ట్ బస్టర్ అవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దర్శకుడు క్రాంతి వర్మ ఒక అందమైన ప్రేమకథను, విరహ వేదనను ఈ పాట ద్వారా దృశ్యకావ్యంగా మలిచారు. కె & ఎం రైటింగ్స్ అందించిన కథ ఈ వీడియోకు ప్రాణం పోసింది.
సంగీత దర్శకుడు శరవణ వాసుదేవన్ మాట్లాడుతూ.. “దియా గారి వాయిస్ ఈ పాటకు మెయిన్ హైలైట్. మెలోడీ ప్రధానంగా సాగే ఈ సాంగ్ యువతను కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుంది” అని అన్నారు. చందు ఏజే సినిమాటోగ్రఫీ మరియు ఆర్.ఎం. విశ్వనాథ్ ఎడిటింగ్ ఈ వీడియోను రిచ్గా మార్చాయి.
త్వరలో డిజిటల్ ప్లాట్ఫార్మ్స్లో సందడి
‘అరెరే.. అరెరే..’ మ్యూజిక్ వీడియో త్వరలోనే Butterfly Music యూట్యూబ్ ఛానెల్తో పాటు, స్పాటిఫై (Spotify), ఆపిల్ మ్యూజిక్ (Apple Music), అమెజాన్ మ్యూజిక్ మరియు వింక్ మ్యూజిక్ వంటి ప్రముఖ స్ట్రీమింగ్ యాప్స్లో విడుదల కానుంది.
సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలు:
దర్శకత్వం: క్రాంతి వర్మ
రచన: K&M రైటింగ్స్
నిర్మాత: నూతన్ చేకూరి
సంగీతం: శరవణ వాసుదేవన్
DOP: చందు AJ
ఎడిటర్: RM విశ్వనాధ్ కూచనపల్లి
పీఆర్ఓ: అశోక్ దయ్యాల
చిన్న ప్రయత్నంగా మొదలై, పెద్దల ఆశీస్సులతో గ్రాండ్గా లాంచ్ అయిన ఈ మ్యూజిక్ వీడియో తెలుగు మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ కేటగిరీలో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.