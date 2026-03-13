Arjun Das: అర్జున్ దాస్కి బ్రేకప్ అయ్యిందా? వైరల్ అవుతున్న 'ఓజీ' నటుడి పోస్ట్!
Arjun Das: యువ నటుడు అర్జున్ దాస్ లేటెస్ట్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది. 'అమితంగా ప్రేమిస్తే వదిలేస్తారు.. ఎలా మూవ్ ఆన్ అవుతారు?' అంటూ ఆయన పెట్టిన ఎమోషనల్ స్టోరీ చూసి ఫ్యాన్స్ షాక్ అవుతున్నారు. ఇది నిజమైన బ్రేకపా? లేక సినిమా ప్రమోషనా? పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి.
Arjun Das: యువ నటుడు అర్జున్ దాస్ సోషల్ మీడియాలో చేసిన ఒక పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది. తన బేస్ వాయిస్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ నటుడు, తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చలకు దారితీశాయి. పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన 'ఓజీ' సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఆయన, తాజాగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టిన ఒక ఎమోషనల్ స్టోరీ సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపుతోంది.
వైరల్ అవుతున్న ఆ పోస్ట్లో ఏముందంటే..
అర్జున్ దాస్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో ప్రేమ, విరహం గురించి రాస్తూ.. "నువ్వు ఎవరినైనా అమితంగా ప్రేమిస్తే, వారు నిన్ను వదిలి వెళ్లిపోతారు. అసలు ఒక మనిషి అంత త్వరగా ఎలా మూవ్ ఆన్ (Move On) అవుతారు?" అంటూ భావోద్వేగంగా స్పందించారు. ఈ పోస్ట్ చూసిన నెటిజన్లు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. ఈ పోస్ట్ చూసిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అర్జున్ దాస్ నిజంగానే బ్రేకప్ అయ్యిందని, అందుకే తన బాధను ఇలా వెళ్లగక్కుతున్నారని కొందరు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఇది ఏదైనా సినిమా ప్రమోషన్లో భాగమేమో అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అర్జున్ దాస్ తమిళ, తెలుగు సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చేసిన ఈ 'లవ్ బ్రేకప్' పోస్ట్పై క్లారిటీ రావాలంటే స్వయంగా అర్జున్ దాస్ స్పందించాల్సిందే.