Anil Kapoor: 'ధురంధర్ 2'కు అనిల్ కపూర్ నో.. రణవీర్ సింగ్ మూవీని ఎందుకు వదులుకున్నారంటే?
Anil Kapoor: బాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రణవీర్ సింగ్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న భారీ యాక్షన్ స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' (2026).
ముంబై: బాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రణవీర్ సింగ్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న భారీ యాక్షన్ స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' (2026). ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే, ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లో వెటరన్ నటుడు అనిల్ కపూర్ నటిస్తున్నారన్న వార్తలపై తాజాగా స్పష్టత వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో తాను నటించడం లేదని అనిల్ కపూర్ స్వయంగా స్పష్టం చేశారు.
అతిథి పాత్ర ఆఫర్
ఈ సినిమాలో అనిల్ కపూర్ కోసం దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ ఒక పవర్ఫుల్ అతిథి పాత్రను (Cameo Role) డిజైన్ చేశారు. కథలో కీలక మలుపు తిప్పే ఈ పాత్ర కోసం అనిల్ కపూర్ను సంప్రదించిన మాట వాస్తవమేనని సమాచారం. అయితే, అనిల్ కపూర్ ఈ ఆఫర్ను సున్నితంగా తిరస్కరించారు.
కారణం అదేనా?
తన తిరస్కరణకు గల కారణాన్ని అనిల్ కపూర్ వివరిస్తూ.. తనకు వృత్తిపరమైన కట్టుబాట్లు (Prior Commitments) ఉన్నాయని తెలిపారు. "ధురంధర్ 2 లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలో భాగమయ్యే అవకాశం రావడం నా అదృష్టం. కానీ, నేను ఇప్పటికే వేరే ప్రాజెక్ట్లకు డేట్స్ ఇచ్చి ఉన్నాను. ఒక ప్రొఫెషనల్ నటుడిగా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పాత ప్రాజెక్ట్లను పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఈ సినిమా మిస్ కావడం కచ్చితంగా నా నష్టమే" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మార్చి 19న విడుదల
భారీ బడ్జెట్తో, హై-టెక్నిక్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో రూపొందుతున్న 'ధురంధర్ 2' వచ్చే వారం మార్చి 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అనిల్ కపూర్ లేకపోయినా, రణవీర్ సింగ్ తన మార్క్ యాక్షన్తో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ప్రభంజనం సృష్టిస్తారో చూడాలి.