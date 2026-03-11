Actress Sona :ఆయనతో నటించడం పెద్ద నరకం.. ప్రముఖ నటి సంచలన కామెంట్స్
Actress Sona : స్టార్ కమెడియన్ వడివేలుపై నటి సోనా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయనతో నటించడం నరకమని, ఆత్మగౌరవం కోసం 16 సినిమాలను వదులుకున్నానని వెల్లడించారు.
Vadivelu: కోలీవుడ్ సీనియర్ నటి, నిర్మాత సోనా ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చిత్ర పరిశ్రమలో పెను దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. వెండితెరపై నవ్వులు పూయించే స్టార్ కమెడియన్ వడివేలు గురించి ఆమె బయటపెట్టిన నిజాలు అందరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఒక నటి తన కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏకంగా 16 సినిమాలను వదులుకోవడం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. కానీ, ఆత్మగౌరవం ముందు అవకాశాలు లెక్కలోకి రావని సోనా నిరూపించారు.
నవ్వుల వెనుక నరకం.. సోనా ఆవేదన
రజనీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన కథానాయకుడు సినిమాలో సోనా, వడివేలు కాంబినేషన్ ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బ నవ్వించింది. ఆ కెమిస్ట్రీ చూసి వీరిద్దరి జోడీపై కోలీవుడ్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. దాంతో నిర్మాతలు వరుస ఆఫర్లతో సోనా తలుపు తట్టారు. కానీ, తెరపై కనిపించే ఆ నవ్వుల వెనుక తాను అనుభవించిన నరకం గురించి సోనా ఇప్పుడు గొంతు విప్పారు.ఆయనతో పని చేయడం నా వల్ల కాలేదు. షూటింగ్ సెట్స్లో నేను ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు వర్ణనాతీతం. ఆయన్ని భరించడం చాలా కష్టమనిపించింది.అని సోనా పేర్కొన్నారు. ఒక కళాకారుడిగా వడివేలు గొప్పవారే కావొచ్చు కానీ, వ్యక్తిగతంగా ఆయన ప్రవర్తన తనను తీవ్రంగా కలిచివేసిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
16 సినిమాలు.. ఒకే నిర్ణయం
సాధారణంగా నటీమణులు అవకాశాల కోసం పాకులాడుతుంటారు. కానీ సోనా మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారు. వడివేలుతో కలిసి నటించాల్సి ఉంటుందని తెలిసి, వచ్చిన 16 ఆఫర్లను సున్నితంగా తిరస్కరించారు. దీనికి ఆమె చెప్పిన కారణం ఒక్కటే: ఆత్మగౌరవం.ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా, ఎన్ని అవకాశాలు వచ్చినా సరే.. మనశ్శాంతి లేని చోట పని చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు.ఈ నిర్ణయం వల్ల ఆమె కెరీర్ పరంగా కొంత వెనకబడినప్పటికీ, తన వ్యక్తిత్వానికి ఇచ్చే గౌరవమే మిన్న అని చాటి చెప్పారు.
మళ్ళీ తెరపైకి పాత వివాదాలు?
వడివేలుపై ఇలాంటి ఆరోపణలు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా పలువురు నటీనటులు, దర్శకులు ఆయన ప్రవర్తనపై పెదవి విరిచారు. అప్పట్లో రాజకీయ వివాదాలు, తోటి నటులతో గొడవల వల్ల ఆయన కొంతకాలం సినిమాలకు దూరమయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన తన 'సెకండ్ ఇన్నింగ్స్' ప్రారంభించి బిజీ అవుతున్న తరుణంలో, సోనా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఆయన కెరీర్పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
సినిమా గ్లామర్ ప్రపంచంలో బయటకు కనిపించేవన్నీ నిజాలు కావు. వెండితెరపై వెలుగులు జిమ్మే తారల వెనుక ఎన్నో కన్నీటి కథలు, అవమానాలు ఉంటాయని సోనా ఉదంతం మరోసారి నిరూపించింది. సోనా ధైర్యాన్ని నెటిజన్లు మెచ్చుకుంటుండగా, వడివేలు స్పందన ఏమిటన్నది ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్.