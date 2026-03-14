Aamir Khan: 'లగాన్' షూటింగ్ వెనుక ఆధ్యాత్మిక రహస్యం.. ప్రతిరోజూ ఆ మంత్రంతోనే..
Aamir Khan: భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలిచిన చిత్రం 'లగాన్'. ఈ సినిమా సాధించిన అద్భుత విజయం వెనుక కేవలం నటన, సాంకేతికత మాత్రమే కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన క్రమశిక్షణ, ఆధ్యాత్మికత కూడా ఉందనే ఆసక్తికర విషయాన్ని సూపర్ స్టార్ అమీర్ ఖాన్ తాజాగా వెల్లడించారు. షూటింగ్ సెట్స్పై కెమెరాలు రోల్ అవ్వకముందే ప్రతిరోజూ గాయత్రీ మంత్రంతోనే తమ పని ప్రారంభమయ్యేదని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.
బస్సు ప్రయాణంలో ఆధ్యాత్మికత
'లగాన్' చిత్రీకరణ సమయంలో చిత్ర బృందం పాటించిన ఒక ప్రత్యేక ఆచారం గురించి అమీర్ ఖాన్ మాట్లాడారు. షూటింగ్ కోసం యూనిట్ మొత్తం ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి బస్సులో లోకేషన్కు వెళ్లేవారని, ఆ ప్రయాణంలో బస్సులో అందరూ కలిసి గాయత్రీ మంత్రాన్ని వినేవారని ఆయన తెలిపారు. ఈ అలవాటు చిత్ర యూనిట్ మొత్తంలో ఒక కొత్త ఉత్తేజాన్ని నింపేదని పేర్కొన్నారు.
విజయానికి బాటలు వేసిన ఏకాగ్రత
దాదాపు ఆరు నెలల పాటు నిరంతరాయంగా ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఈ మంత్రాన్ని వినడం వల్ల షూటింగ్ సెట్లో ఒక విధమైన ధ్యానపూర్వక (Meditative) వాతావరణం ఏర్పడిందని అమీర్ వివరించారు. ఈ క్రమశిక్షణ వల్ల నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల్లో ఏకాగ్రత పెరిగిందని..సెట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం వల్ల పనిలో నాణ్యత పెరిగిందని.. ఇదే సినిమా భారీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఒక క్రీడా నేపథ్యం ఉన్న సినిమాలో క్రమశిక్షణ ఎంత ముఖ్యమో, షూటింగ్ సమయంలో కూడా తాము అంతే క్రమశిక్షణతో ఉన్నామని అమీర్ ఖాన్ చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.