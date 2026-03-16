Watermelon: వేసవి కాలం మొదలైతే మార్కెట్లలో ఎక్కువగా కనిపించే పండ్లలో పుచ్చకాయ ముందుంటుంది. వేడి ఎక్కువగా ఉండే రోజుల్లో దాహాన్ని తగ్గించడంలో, శరీరాన్ని చల్లబరచడంలో ఈ పండు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే పుచ్చకాయ తినే విష‌యంలో కొన్ని త‌ప్పులు చేస్తే అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్న‌ట్లే అవుతుంది.

Mokshith
Published on: 16 March 2026 11:00 AM IST
పుచ్చకాయలో పుష్క‌ల‌మైన పోష‌కాలు

పుచ్చకాయలో దాదాపు 90 శాతం నీరు ఉంటుంది. అందుకే వేసవిలో దాహాన్ని తగ్గించేందుకు ఇది ఉత్తమమైన పండ్లలో ఒకటి. శరీరంలో నీటి కొరతను తగ్గించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. చెమట ద్వారా బయటకు వెళ్లిపోయే ద్రవాలను తిరిగి భర్తీ చేయడంలో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మ ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడతాయి. చర్మం మెరుస్తూ ఉండేందుకు సహాయపడటంతో పాటు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కూడా కీలకంగా పనిచేస్తాయి. అంతేకాదు పొటాషియం కూడా ఉండటం వల్ల శరీరంలో ద్రవ సమతుల్యతను కాపాడటానికి ఇది తోడ్పడుతుంది. వ్యాయామం చేసిన తర్వాత పుచ్చకాయ తింటే కండరాల అలసట కొంతవరకు తగ్గుతుందని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పుచ్చకాయపై ఉప్పు వేస్తే ఏమి జరుగుతుంది?

మ‌న‌లో చాలా మందికి పుచ్చ‌కాయ‌పై ఉప్పు వేసుకొని తినే అల‌వాటు ఉంటుంది. అయితే పుచ్చకాయలో సహజంగా కొంతమేర ఎలక్ట్రోలైట్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి అవసరమైనవి. అయితే దానికి ఉప్పు కలిపితే సోడియం పరిమాణం పెరుగుతుంది. కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవడం పెద్ద సమస్య కాకపోయినా, తరచూ ఇలా తినడం వల్ల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అధికంగా ఉప్పు తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో నీరు నిల్వ ఉండటం, వాపు రావడం వంటి సమస్యలు కనిపించవచ్చు. దీర్ఘకాలంలో ఇది రక్తపోటు పెరగడానికి కూడా కారణం కావచ్చు. అందుకే పుచ్చకాయను సహజ రూపంలోనే తినడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

జీర్ణక్రియపై ప్రభావం

పుచ్చకాయపై ఎక్కువ ఉప్పు వేసి తింటే కొందరికి జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా గ్యాస్, ఆమ్లత్వం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు కనిపించవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో వికారం కూడా కలగవచ్చు.

ప్రతి ఒక్కరి శరీర నిర్మాణం వేర్వేరుగా ఉండటం వల్ల కొందరికి ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు. అందుకే అధిక ఉప్పుతో పండ్లు తినే అలవాటు తగ్గించుకోవడం మంచిదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలున్నవారు జాగ్రత్త

అధిక రక్తపోటు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు లేదా మూత్రపిండాల సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు పుచ్చకాయను ఉప్పుతో తినడం మానేయడం మంచిది. ఎందుకంటే సోడియం ఎక్కువగా తీసుకుంటే మూత్రపిండాలపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుంది. దీర్ఘకాలం ఇలా కొనసాగితే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా రావచ్చు. కాబట్టి ఇప్పటికే ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు పుచ్చకాయను సహజంగా తినడమే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పుచ్చకాయ తినేటప్పుడు ఇవి పాటించాలి

పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే పాలు తాగడం మంచిది కాదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేస్తే కడుపులో గ్యాస్ వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉండే మాంసం లేదా గుడ్లు తిన్న వెంటనే పుచ్చకాయ తినడం కూడా జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేస్తుంది. పండును కోసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచితే పోషక విలువలు కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల కోసిన వెంటనే తినడం ఉత్తమం. అదేవిధంగా రాత్రిపూట ఎక్కువగా తినడం కొందరికి జీర్ణ సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

మితంగా తీసుకుంటేనే పూర్తి ప్రయోజనం

పుచ్చకాయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అయితే దాన్ని సరైన విధంగా తినడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఉప్పు లేదా చక్కెర కలపకుండా సహజంగా తినడం వల్లే దాని అసలు ప్రయోజనం లభిస్తుంది. మీకు ఇప్పటికే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే మీ ఆహార అలవాట్ల గురించి వైద్యుడు లేదా పోషకాహార నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది.

