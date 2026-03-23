Vastu Tips: తడి బట్టల్ని ఇంటిలో ఆరేస్తున్నారా? ఈ విషయం తెలుసుకోండి

Vastu Tips: చాలామంది తడిబట్టలను ఇంటిలోనే ఆరబెడుతూ ఉంటారు. దానివలన ఇంటిలో నెగెటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు అంటున్నారు.

KVD Varma
Published on: 23 March 2026 6:06 PM IST
Vastu Tips: చాలామంది తడిబట్టలను ఇంటిలోనే ఆరబెడుతూ ఉంటారు.
Vastu Tips

Vastu Tips: మనం తెలిసీ తెలియక చేసే కొన్ని పనులు మన ఇంట్లో నెగెటివ్ ఎనర్జీని కలిగిస్తాయి. వాస్తు శాస్త్రం అలాంటి పొరపాట్లు ఎందుకు చేయకూడదో వివరిస్తుంది. వాస్తు శాస్త్రం చెప్పే విషయాలలో అంతర్లీనంగా శాస్త్రీయత కూడా ఆధారపడి ఉంటుందని చాలా విషయాల్లో రుజువైంది. మన వాస్తు శాస్త్రానికి ప్రాచీన కాలం నుండి ఒక ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీనిలో ఇంటి దిశ, వస్తువుల అమరిక మాత్రమే కాకుండా, మనం బట్టలు ఆరబెట్టే విధానం కూడా మన అదృష్టాన్ని, ఆర్థిక స్థితిని ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంటి లోపల బట్టలు ఆరబెట్టడం వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాల గురించి వాస్తు శాస్త్రం ఏమి చెబుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

నెగెటివ్ ఎనర్జీ..

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, తడి బట్టలను ఇంటి లోపల ఆరవేయడం అశుభం. తడి బట్టలు ఇంట్లో తేమను పెంచుతాయి. ఈ తేమ ఇంటికి ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది. ఇంటి వాతావరణం ఎల్లప్పుడూ ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి. ఒకవేళ ఇంట్లో ఎప్పుడూ తడి బట్టల వాసన, తేమ ఉంటే, అది కుటుంబ పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. ఇది కాకుండా, ఇంటి ఆర్థిక శ్రేయస్సుకు, బట్టలు ఆరేసే ప్రదేశానికి మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందని నమ్ముతారు.

శాస్త్రాల ప్రకారం, మహాలక్ష్మి శుభ్రమైన, పొడి వాతావరణంలో నివసిస్తుంది. లక్ష్మి ఎల్లప్పుడూ తేమతో కూడిన, దుర్గంధభరితమైన ప్రదేశంలో నివసించదు. ఇంట్లో బట్టలు ఆరవేయడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు, అనవసరమైన ఖర్చులు వస్తాయని వాస్తు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఒక నమ్మకం మాత్రమే కాదు, శాస్త్రీయంగా చెప్పాలంటే, ఇంట్లో బట్టలు ఆరవేయడం ప్రమాదకరం.

శాస్త్రీయ కారణం:

తడి బట్టలు గాలిలో తేమను పెంచుతాయి, దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వేగంగా పెరిగే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఇది ఇంట్లో ఆస్తమా, అలర్జీలు, వివిధ శ్వాసకోశ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. సరైన గాలి, వెలుతురు లేని ప్రదేశంలో బట్టలు ఆరబెడితే, అవి దుర్వాసన వస్తాయి. ఇది మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.

బట్టలను ఎప్పుడూ ఆరుబయట ఎండలో ఆరవేయండి. సూర్యరశ్మి బట్టలపై ఉండే క్రిములను చంపుతుంది. ఒకవేళ వాటిని ఇంట్లో ఆరవేయాల్సి వస్తే (వర్షాకాలంలో), మంచి గాలి, వెలుతురు వచ్చే ప్రత్యేక గదిని ఉపయోగించండి. మీకు ప్రత్యేక గది లేకపోతే, మంచి గాలి, వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశాన్ని ఉపయోగించండి. వీలైనప్పుడల్లా ఆరుబయట ఆరవేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఆధ్యాత్మిక నమ్మకాలు, శాస్త్రం ప్రకారం బట్టలను ఎండలో లేదా మంచి గాలి, వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశంలో ఆరవేయడం ఉత్తమం.

(గమనిక: ఈ ఆర్టికల్ కేవలం ఆధ్యాత్మిక జ్యోతిష్య నమ్మకాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేదా వివరణ లేదు. వీటిని పాటించడం.. పాటించకపోవడం ఆయా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాన్ననుసరించి ఉంటుంది. ఈ ఆర్టికల్ ఇలానే చేయండి అని సూచించడం లేదు)

KVD Varma

KVD Varma

