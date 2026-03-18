Home లైఫ్ స్టైల్Ugadi Pachadi: ఉగాది ప‌చ్చ‌డి ఎలా త‌యారు చేయాలి.? దీని ప్రాముఖ్య‌త ఏంటో తెలుసా.?

Ugadi Pachadi: ఉగాది ప‌చ్చ‌డి ఎలా త‌యారు చేయాలి.? దీని ప్రాముఖ్య‌త ఏంటో తెలుసా.?

Ugadi Pachadi: భారతదేశంలో ప్రతి పండుగకు ప్రత్యేకమైన వంటకాలు ఉంటాయి. ఆ వంటకాలు ఆ పండుగకు ప్రత్యేకమైన అర్థాన్ని ఇస్తాయి. ఉగాది పండుగలో కూడా అలాంటి ప్రత్యేక వంటకం “ఉగాది పచ్చడి”. ఇది కేవలం ఒక వంటకం మాత్రమే కాదు, జీవితానికి ఒక సందేశం కూడా.

Mokshith
Published on: 18 March 2026 1:30 PM IST
Ugadi Pachadi
X

Ugadi Pachadi: ఉగాది ప‌చ్చ‌డి ఎలా త‌యారు చేయాలి.? దీని ప్రాముఖ్య‌త ఏంటో తెలుసా.? 

Ugadi Pachadi: భారతదేశంలో ప్రతి పండుగకు ప్రత్యేకమైన వంటకాలు ఉంటాయి. ఆ వంటకాలు ఆ పండుగకు ప్రత్యేకమైన అర్థాన్ని ఇస్తాయి. ఉగాది పండుగలో కూడా అలాంటి ప్రత్యేక వంటకం “ఉగాది పచ్చడి”. ఇది కేవలం ఒక వంటకం మాత్రమే కాదు, జీవితానికి ఒక సందేశం కూడా.

ఉగాది అంటే ఏంటి?

ఉగాది అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో జరుపుకునే తెలుగు నూతన సంవత్సరం. “యుగాది” అనే సంస్కృత పదం నుంచి ఈ పేరు వచ్చింది. “యుగ” అంటే కాలం, “ఆది” అంటే ప్రారంభం. అంటే కొత్త సంవత్సరానికి ఆరంభం అనే అర్థం.

ఉగాది ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు?

హిందూ పంచాంగం ప్రకారం చైత్ర మాసం మొదటి రోజున ఉగాది జరుపుకుంటారు. సాధారణంగా ఇది మార్చి లేదా ఏప్రిల్ నెలలో వస్తుంది. ఈ రోజు వసంత ఋతువు ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.

ఉగాది పండుగ ప్రాముఖ్యత

పురాణాల ప్రకారం ఈ రోజున బ్రహ్మ దేవుడు సృష్టిని ప్రారంభించాడని నమ్మకం. అందుకే ఉగాది కొత్త ఆరంభాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ రోజు మనసులో మంచి ఆలోచనలు పెట్టుకుని, కొత్త ఆశలు, లక్ష్యాలతో జీవితాన్ని ప్రారంభించేందుకు అనుకూలంగా ఉంటుందని అంటారు.

ఉగాది పచ్చడి ప్రత్యేకత ఏంటి?

ఉగాది పచ్చడి అనేది ఆరు రుచులు కలిగిన ప్రత్యేక వంటకం. ప్రతి రుచి జీవితంలోని ఒక భావాన్ని సూచిస్తుంది:

తీపి (బెల్లం) – ఆనందం

పులుపు (చింతపండు) – సవాళ్లు

చెడు రుచి (వేపపూలు) – బాధలు

కారం (మిరపకాయ/మిరియాలు) – కోపం

ఉప్పు – సమతుల్యత

మామిడి (తీపి-పులుపు) – అనూహ్య పరిస్థితులు

ఇది మన జీవితంలో అన్ని రకాల అనుభవాలు ఉంటాయని గుర్తు చేస్తుంది.

ఉగాది పచ్చడి తయారీ విధానం:

కావాల్సిన‌ పదార్థాలు:

బెల్లం – 2 టేబుల్ స్పూన్లు

చింతపండు పులుసు – 1 టేబుల్ స్పూన్

ముక్కలుగా కోసిన పచ్చి మామిడి – 1–2 టేబుల్ స్పూన్లు

వేపపూలు – 1 టీ స్పూన్

మిరియాల పొడి – అర టీ స్పూన్

పచ్చిమిర్చి – 1

నీరు – 1 కప్పు

ఉప్పు – కొద్దిగా

తయారీ విధానం:

ముందుగా చింతపండును గోరువెచ్చని నీటిలో నానబెట్టి పులుసు తీసుకోవాలి. దాన్ని వడకట్టి ఒక పాత్రలో పోయాలి. అందులో బెల్లం వేసి పూర్తిగా కరిగే వరకు కలపాలి. తరువాత పచ్చి మామిడి ముక్కలు, వేపపూలు, పచ్చిమిర్చి లేదా మిరియాల పొడి, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. కొంచెం పలుచగా ఉండేలా కలిపితే ఉగాది పచ్చడి సిద్ధం.

మొత్తం మీద ఉగాది పచ్చడి మన జీవితంలో సుఖాలు, దుఃఖాలు అన్నీ కలిసే ఉంటాయని చెప్పే గొప్ప సందేశాన్ని అందిస్తుంది. ఇలాంటి గొప్ప పండుగను ఆనందంగా జరుపుకుంటూ, ఈ ప్రత్యేక వంటకాన్ని తప్పకుండా రుచి చూడండి.

Ugadi Pachadi RecipeTelugu New YearTraditional Ugadi Recipe
Mokshith

Mokshith

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X