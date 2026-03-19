Ugadi 2026 : పరాభవ నామ సంవత్సరం అంటే భయపడకండి.. దీని విశిష్టత తెలిస్తే షాకవుతారు
Ugadi 2026 : 2026 మార్చి 19న తెలుగు నూతన సంవత్సరం పరాభవ నామ సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఉగాది పర్వదినం విశేషాలు, పూజా విధానం, పంచాంగ శ్రవణం ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం.
Ugadi 2026 : తెలుగు ప్రజలకు అత్యంత ఇష్టమైన పండుగ ఉగాది వచ్చేసింది. ప్రకృతి పులకించే వేళ, మామిడి చిగుళ్ల సవ్వడి మధ్య 2026 మార్చి 19న మనం కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్నాం. ఈ ఏడాదికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, అదే శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం. ఈ పండుగ విశేషాలు, పూజా విధానం, ఈ ఏడాది ఫలితాల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఉగాది తిథి, ముహూర్తం వివరాలు
చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నాడే తెలుగు వారి కొత్త సంవత్సరం మొదలవుతుంది. 2026లో మార్చి 19, గురువారం నాడు ఉగాది పండుగను జరుపుకుంటున్నాము. ఈ రోజు ఉదయం 6:53 గంటలకు పాడ్యమి తిథి ప్రారంభమై, మరుసటి రోజు అంటే మార్చి 20 ఉదయం 4:54 గంటల వరకు ఉంటుంది. సూర్యోదయ సమయంలో పాడ్యమి తిథి ఉండటమే శాస్త్రోక్తం కాబట్టి, మార్చి 19నే పండుగగా పండితులు నిర్ణయించారు. ఈ రోజే బ్రహ్మ దేవుడు సృష్టిని ప్రారంభించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఇంట్లో పూజా విధానం, ఉగాది పచ్చడి
ఉగాది రోజున సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి, తలస్నానం చేసి కొత్త బట్టలు ధరించాలి. ఇంటిని మామిడి ఆకులు, వేప పూతతో అలంకరించుకోవాలి. పూజా గదిలో ఇష్ట దైవానికి షోడశోపచార పూజలు నిర్వహించాలి. ఉగాది పండుగలో అత్యంత కీలకమైనది ఉగాది పచ్చడి. తీపి, వగరు, చేదు, పులుపు, ఉప్పు, కారం అనే ఆరు రుచుల కలయికతో చేసే ఈ పచ్చడి జీవితంలోని కష్టసుఖాలను సమానంగా స్వీకరించాలనే సందేశాన్ని ఇస్తుంది. దేవుడికి ఈ పచ్చడిని నైవేద్యంగా సమర్పించిన తర్వాతే ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి.
పంచాంగ శ్రవణం
పూజ ముగిసిన తర్వాత సాయంత్రం వేళల్లో దేవాలయాల్లో లేదా పండితుల వద్ద పంచాంగ శ్రవణం వినడం మన ఆచారం. తిథి, వారం, నక్షత్రం, యోగం, కరణం అనే ఐదు అంగాల గురించి తెలుసుకోవడమే పంచాంగ శ్రవణం. ఈ ఏడాది వర్షాలు ఎలా ఉంటాయి? వ్యవసాయం, ఆర్థిక పరిస్థితి, రాజకీయ మార్పులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? అనే విషయాలపై పండితులు వివరణ ఇస్తారు. ఈ శ్రవణం వినడం వల్ల నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోయి, ఆ ఏడాది అంతా శుభం కలుగుతుందని నమ్మకం.
పరాభవ నామ సంవత్సర సందేశం
తెలుగు సంవత్సరాల చక్రంలో 60 ఏళ్లు ఉంటాయి. ఇందులో 40వ సంవత్సరం ఈ పరాభవ. పేరు వినగానే ఏదో నెగటివ్ అని అనుకోనక్కర్లేదు. ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో పరాభవం అంటే మనలోని అహకారాన్ని, లోపాలను జయించి ఉన్నత స్థితికి చేరుకోవడం అని అర్థం. ఈ ఏడాది ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవడానికి, వినయంతో మెలగడానికి గొప్ప అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. సమాజ సేవలో భాగస్వాములు కావాలని, ముఖ్యంగా వికలాంగులకు, అనాథలకు తోడ్పాటు అందించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఈ కొత్త ఏడాదిలో ప్రతి ఒక్కరూ సేవా దృక్పథంతో ముందడుగు వేయడమే అసలైన ఉగాది సందేశం.