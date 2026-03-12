Home లైఫ్ స్టైల్Tooth Pain: పంటి నొప్పిని అస్స‌లు లైట్ తీసుకోకండి.. క్యాన్స‌ర్ కావొచ్చు.

Tooth Pain: పంటి నొప్పిని అస్స‌లు లైట్ తీసుకోకండి.. క్యాన్స‌ర్ కావొచ్చు.

Tooth Pain: పంటి నొప్పి సాధార‌ణ స‌మ‌స్య‌. చల్లటి పదార్థాలు తినడంతో పాటు మ‌రికొన్ని కార‌ణాల‌తో పంటి నొప్పులు వ‌స్తాయి.

Mokshith
Published on: 12 March 2026 3:00 PM IST
Tooth Pain: పంటి నొప్పి సాధార‌ణ స‌మ‌స్య‌. చల్లటి పదార్థాలు తినడంతో పాటు మ‌రికొన్ని కార‌ణాల‌తో పంటి నొప్పులు వ‌స్తాయి. అయితే ఎక్కువ కాలం పంటి నొప్పి స‌మ‌స్య వేధిస్తుంటే మాత్రం అల‌ర్ట్ అవ్వాల‌ని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ద‌వ‌డ క్యాన్స‌ర్ కావొచ్చ‌ని అంటున్నారు.

నోరు లేదా దవడలో క్యాన్సర్ ఎలా ప్రారంభమవుతుంది?

నోటి ప్రాంతంలో వచ్చే క్యాన్సర్ సాధారణంగా దంతాల చుట్టూ ఉన్న దవడలు (మసూళ్లు), దంతాల చుట్టూ ఉన్న కణజాలం, దవడ ఎముక ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమవుతుంది. చాలా మందికి నోటి భాగంలో కూడా క్యాన్సర్ రావచ్చని తెలియదు. అందుకే ప్రారంభ లక్షణాలను పట్టించుకోరు. దీని వల్ల చికిత్స ఆలస్యమవుతుంది. కానీ ప్రారంభ దశలో గుర్తిస్తే ఈ వ్యాధికి చికిత్స చేయడం సాధ్యమే. అవసరమైతే వైద్యులు ప్రభావితమైన చిన్న భాగాన్ని తొలగించి వ్యాధి మరింత వ్యాపించకుండా అడ్డుకుంటారు.

పంటి నొప్పికి కార‌ణాలు ఏంటి.?

దంత నొప్పి చాలా సాధారణ సమస్య కాబట్టి చాలామంది దానిని పెద్దగా పట్టించుకోరు. సాధారణంగా పంటి నొప్పికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి. కేవిటీలు (దంతంలో రంధ్రాలు), చిగుర్ల ఇన్ఫెక్ష‌న్‌, దంతాలను గ‌ట్టిగా కొర‌క‌డం, సైనస్ సమస్యలు వంటివి ఈ జాబితాలోకి వ‌స్తాయి. ఈ సమస్యలకు చికిత్స తీసుకుంటే నొప్పి తగ్గిపోతుంది. కానీ క్యాన్సర్‌కు సంబంధించిన నొప్పి మాత్రం మెల్లగా మొదలై ఎక్కువకాలం కొనసాగుతుంది. కొన్నిసార్లు ఈ నొప్పి దవడ, ముఖం లేదా చెవుల వరకు కూడా వ్యాపించవచ్చు.

దవడ క్యాన్సర్‌కు ఉండే ముఖ్య లక్షణాలు

కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తే దంత నొప్పిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.

ఎక్కువకాలం తగ్గని నొప్పి:

సాధారణ దంత నొప్పి కొంతకాలానికి తగ్గిపోతుంది. కానీ మందులు తీసుకున్నా లేదా ఇంటి చికిత్సలు చేసినా నొప్పి వారాలు లేదా నెలలు కొనసాగితే జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

దవడ లేదా దంతాల చుట్టూ వాపు:

ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వాపు రావడం సాధారణం. కానీ వాపు క్రమంగా పెరుగుతూ గట్టిగా అనిపిస్తే అది ప్రమాద సంకేతం కావచ్చు. కొన్నిసార్లు ముఖ ఆకారం కూడా మారవచ్చు లేదా నోరు తెరవడం కష్టంగా ఉంటుంది.

కారణం లేకుండా దంతాలు కదలడం:

చిగుళ్ల‌ వ్యాధి లేదా గాయం వల్ల దంతాలు క‌దులుతాయి. కానీ స్పష్టమైన కారణం లేకుండా దంతాలు కదలడం మొదలైతే అది దవడ ఎముకలో మార్పులకు సంకేతం కావచ్చు.

సాధారణ దంత నొప్పి, ప్రమాద లక్షణాల మధ్య తేడా

సాధారణ దంత నొప్పిలో కారణం స్పష్టంగా ఉంటుంది, చికిత్స తర్వాత తగ్గిపోతుంది. కానీ ప్రమాదకర లక్షణాల్లో

నొప్పి నిరంతరం కొనసాగుతుంది, వాపు తగ్గదు, దవడ లేదా దంతాల్లో మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఇవే కాకుండా నోటిలో ఎక్కువకాలం మానని గాయాలు, నోరు లేదా నాలుకలో నిస్సత్తువ, కారణం లేకుండా దంతాలు కదలడం వంటివి కూడా ప్ర‌మాద‌క‌ర ల‌క్ష‌ణాలుగా భావించాలి.

డాక్టర్‌ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?

ఈ లక్షణాలు ఎక్కువకాలం కొనసాగితే తప్పకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. ముందుగానే పరీక్ష చేయించుకోవడం వల్ల సమస్యను త్వరగా గుర్తించవచ్చు. సమయానికి చికిత్స తీసుకుంటే వ్యాధి మరింత పెరగకుండా అడ్డుకోవచ్చు, చికిత్స సులభంగా ఉంటుంది, పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

గ‌మ‌నిక‌: ఆరోగ్యానికి సంబంధించి డాక్ట‌ర్ల సూచ‌న‌లు మాత్ర‌మే పాటించాలి. ఆరోగ్యం విష‌యంలో సొంత నిర్ణ‌యాలు మంచివి కాద‌ని గుర్తించాలి.

