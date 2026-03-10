Chuando Tan: 60 ఏళ్ల వయసులోనూ కుర్రాడిలా మెరిసిపోతున్న చువాండో టాన్.. ఈ 'యంగ్' మోడల్ డైట్ అండ్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే!
Chuando Tan: సాధారణంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ చర్మం ముడతలు పడటం, వృద్ధాప్య ఛాయలు రావడం సహజం. కానీ, కొందరు మాత్రం కాలాన్ని వెనక్కి నెట్టేస్తూ ఎప్పుడూ యవ్వనంగా కనిపిస్తుంటారు. ఆ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తారు సింగపూర్ ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రాఫర్ మరియు మోడల్ చువాండో టాన్ (Chuando Tan). మార్చి 3, 2026 నాటికి ఆయనకు అధికారికంగా 60 ఏళ్లు నిండాయి. కానీ, ఆయన లుక్ చూస్తే ఇప్పటికీ టీనేజ్ కుర్రాడిలాగే కనిపిస్తుండటం విశేషం.
క్రమశిక్షణే గ్లామర్ రహస్యం:
చువాండో టాన్ తన యవ్వనాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎటువంటి కృత్రిమ బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్లు తీసుకోరని చెబుతారు. కేవలం క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలే తన గ్లామర్ రహస్యమని ఆయన వెల్లడించారు.
ఆహారపు అలవాట్లు (Diet Plan):
బ్రేక్ఫాస్ట్: గుడ్లు, తేనె, అవకాడోతో కూడిన ప్రోటీన్ షేక్స్ లేదా ఓట్మీల్ను అల్పాహారంగా తీసుకుంటారు.
లంచ్ & డిన్నర్: సాధారణంగా ఉడకబెట్టిన లేదా కాల్చిన చికెన్ లేదా చేపలు, రసం మరియు కొద్దిగా అన్నం ఆయన భోజనంలో ఉంటాయి.
దూరంగా ఉండేవి: మద్యం, కాఫీ, మరియు చక్కెర పానీయాలకు ఆయన పూర్తిగా దూరంగా ఉంటారు.
వర్కవుట్స్ మరియు జీవనశైలి:
ఆయన కేలరీలను బర్న్ చేయడానికి డైట్తో పాటు వర్కవుట్స్కు సమాన ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. వారానికి మూడు నుండి ఐదు సార్లు స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, కార్డియో మరియు ఈత వంటి వ్యాయామాలు చేస్తారు. పగటిపూట చేసే పనులు మనం బర్న్ చేసే కేలరీలకు సమానంగా ఉండాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు. వీటితో పాటు నాణ్యమైన నిద్ర, ఒత్తిడి లేని సానుకూల మనస్తత్వం ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి అత్యంత కీలకమని చువాండో టాన్ వివరిస్తున్నారు.
సమయమే నిజమైన సంపద:
"కాలంతో పాటు వచ్చే వృద్ధాప్యాన్ని మనం ఆపలేం, కానీ దాన్ని హెల్దీగా మార్చుకోవచ్చు" అని టాన్ నమ్ముతారు. సమయాన్ని నిజమైన సంపదగా పేర్కొనే ఆయన, ప్రతిరోజూ ప్రకృతిలో గడపాలని, సూర్యరశ్మిని ఆస్వాదించాలని తన ఫాలోవర్లకు సూచిస్తుంటారు. ఆరోగ్యం, సమయం అత్యంత విలువైనవని, వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అన్నీ కోల్పోతామని ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు.