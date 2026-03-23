Fridge Water: వేసవిలో ఫ్రిజ్ నీళ్లు తాగుతున్నారా? ఈ 4 ఆరోగ్య సమస్యలు తప్పవు!

Fridge Water Side Effects: ఎండల నుంచి ఉపశమనం కోసం ఫ్రిజ్ వాటర్ తాగుతున్నారా? అయితే జాగ్రత్త! వేసవిలో చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు, గుండె మరియు జీర్ణక్రియపై దాని ప్రభావం గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 23 March 2026 6:00 AM IST
Fridge Water Side Effects: ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. బయట నుంచి రాగానే చాలామంది చేసే మొదటి పని ఫ్రిజ్ తెరిచి చల్లటి నీళ్లు తాగడం. ఇది తక్షణ ఉపశమనాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో శరీరానికి ఎంతో హాని చేస్తుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఫ్రిజ్ నీటి వల్ల కలిగే ప్రధాన నష్టాలు:


జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది: చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల రక్త నాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల ఆహారం జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

గుండెపై ప్రభావం: చల్లటి నీరు 'వాగస్' నరంపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇది గుండె స్పందన రేటును తగ్గించే ప్రమాదం ఉంది.

బరువు పెరగడం: మీరు బరువు తగ్గాలనుకుంటే ఫ్రిజ్ నీటికి దూరంగా ఉండాలి. చల్లటి నీరు శరీరంలోని కొవ్వును గట్టిపడేలా చేస్తుంది, దీనివల్ల ఫ్యాట్ కరగడం కష్టమవుతుంది.

వడదెబ్బ ప్రమాదం: బాడీ టెంపరేచర్ మరియు బయటి ఎండ తీవ్రత మధ్య సమతుల్యత దెబ్బతిని వడదెబ్బ (Sunstroke) తగిలే అవకాశం ఉంది.

చిట్కా: ఫ్రిజ్ నీటి కంటే మట్టి కుండలో నీళ్లు తాగడం వల్ల సహజమైన చల్లదనంతో పాటు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన మినరల్స్ అందుతాయి.

