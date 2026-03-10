Home లైఫ్ స్టైల్షుగర్ మందు 'మెట్‌ఫార్మిన్' వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే: 60 ఏళ్ల తర్వాత మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు వెల్లడి!

షుగర్ మందు 'మెట్‌ఫార్మిన్' వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే: 60 ఏళ్ల తర్వాత మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు వెల్లడి!

Type 2 Diabetes: ప్రపంచవ్యాప్తంగా టైప్-2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes) చికిత్సలో దశాబ్దాలుగా వాడుతున్న మెట్‌ఫార్మిన్ (Metformin) మందు గురించి శాస్త్రవేత్తలు అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు.

Arun Chilukuri
Published on: 10 March 2026 5:46 PM IST
షుగర్ మందు మెట్‌ఫార్మిన్ వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే: 60 ఏళ్ల తర్వాత మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు వెల్లడి!
X

Type 2 Diabetes: ప్రపంచవ్యాప్తంగా టైప్-2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes) చికిత్సలో దశాబ్దాలుగా వాడుతున్న మెట్‌ఫార్మిన్ (Metformin) మందు గురించి శాస్త్రవేత్తలు అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. సుమారు 60 ఏళ్లుగా ఈ మందును ప్రామాణిక చికిత్సగా ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ, ఇది శరీరంలో ఖచ్చితంగా ఎలా పనిచేస్తుందనే దానిపై ఇప్పటివరకు పూర్తిస్థాయి అవగాహన లేదు. అయితే, తాజాగా జరిగిన పరిశోధనలు ఈ మందు పనితీరుపై సరికొత్త వెలుగులు నింపాయి.

మెదడుతో నేరుగా సంబంధం:

సాధారణంగా మెట్‌ఫార్మిన్ కాలేయంలో గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తిని తగ్గించడం ద్వారా లేదా పేగుల ద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుందని ఇప్పటివరకు వైద్యలోకం భావించేది. కానీ, ప్రతిష్టాత్మక ‘సైన్స్ అడ్వాన్సెస్’ (Science Advances) జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన బేలర్ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ పరిశోధన ప్రకారం.. ఈ మందు మెదడులోని ఒక ప్రత్యేక మార్గం ద్వారా కూడా ప్రభావం చూపుతుందని తేలింది.

పరిశోధనలోని కీలక అంశాలు:

మెదడులోని Rap1 ప్రోటీన్: పరిశోధకులు మెదడులోని 'వెంట్రోమీడియల్ హైపోథాలమస్' (VMH) అనే భాగంలో ఉండే Rap1 అనే ప్రోటీన్‌పై దృష్టి పెట్టారు. మెట్‌ఫార్మిన్ ఈ ప్రోటీన్ పనితీరును తగ్గించడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుందని ఎలుకలపై చేసిన ప్రయోగాల్లో గుర్తించారు.

తక్కువ మోతాదుతోనే అద్భుత ఫలితాలు: మనం నోటి ద్వారా తీసుకునే మోతాదు కంటే చాలా తక్కువ మోతాదులో మెట్‌ఫార్మిన్‌ను నేరుగా మెదడులోకి పంపినప్పుడు కూడా చక్కెర స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గాయి. దీన్ని బట్టి కాలేయం లేదా పేగుల కంటే మెదడు ఈ మందుకు మరింత సున్నితంగా స్పందిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు.

SF1 న్యూరాన్ల పాత్ర: మెట్‌ఫార్మిన్ మెదడులోకి ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడి SF1 న్యూరాన్లు అనే కణాల సమూహం ఉత్తేజితం అవుతుందని, ఈ ప్రక్రియలో Rap1 ప్రోటీన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అధ్యయనం వెల్లడించింది.

వైద్యరంగంలో కీలక పురోగతి:

1950ల నుంచే వాడుకలో ఉన్న ఈ మందు పనితీరుపై 60 ఏళ్ల తర్వాత కొత్త వివరాలు బయటపడటం వైద్యరంగంలో ఒక ముఖ్యమైన పురోగతిగా భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఆవిష్కరణ వల్ల ప్రస్తుతం రోగులు మందు వాడుతున్న విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని, కానీ భవిష్యత్తులో మరింత ప్రభావవంతమైన చికిత్సలకు ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేశారు.


DiabetesType 2 DiabetesMetformin
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X