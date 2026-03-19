Home లైఫ్ స్టైల్New Mom HealthTips: తల్లి అయిన తర్వాత బరువు తగ్గాలా? ఈ 'హెల్తీ ప్లాన్' మీ కోసమే..

New Mom HealthTips: తల్లి అయిన తర్వాత బరువు తగ్గాలా? ఈ 'హెల్తీ ప్లాన్' మీ కోసమే..

"సిజేరియన్ తర్వాత బరువు తగ్గడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? నిపుణులు సూచించిన బరువు తగ్గించే ప్రణాళికను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి. సురక్షితంగా తిరిగి ఫిట్‌గా మారడానికి BMI ట్రాకింగ్, పోషకాహార అవసరాలు, సరళమైన వ్యాయామాల గురించి పూర్తి వివరాలు మీ కోసం."

Ganesh
Published on: 19 March 2026 2:05 PM IST
New Mom HealthTips
New Mom HealthTips: తల్లి అయిన తర్వాత బరువు తగ్గాలా? ఈ 'హెల్తీ ప్లాన్' మీ కోసమే..

New Mom HealthTips: గర్భధారణ సమయంలో బరువు పెరగడం సహజం. అయితే డెలివరీ తర్వాత ఆ బరువు దానంతట అదే తగ్గిపోతుందని చాలా మంది భావిస్తారు. కానీ వాస్తవానికి సిజేరియన్ జరిగిన వారిలో బరువు పెరగడమే కాకుండా, పొట్ట తగ్గడం కూడా కష్టమవుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఆందోళన చెందకుండా, ఒక క్రమబద్ధమైన డైట్, లైఫ్‌స్టైల్ ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేసుకోవడం అవసరం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొత్తగా అమ్మగా మారిన తల్లులు బరువు తగ్గడానికి పాటించాల్సిన డైట్, లైఫ్‌స్టైల్ ప్లాన్ గురించి నిపుణుల అభిప్రాయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

1. బరువు తగ్గే ప్రయాణంలో మొదటి అడుగు.. మీరు ఎంత బరువు పెరిగారో తెలుసుకోవడం. మీ BMI (Body Mass Index) ఆధారంగా మీ ఎత్తుకు తగ్గ సరైన బరువు ఎంతో లెక్కించుకోండి. దీనివల్ల మీరు ఎంత బరువు తగ్గాలి, మీ డైట్‌ను ఎప్పుడు ఆపాలి అనే విషయంలో స్పష్టత వస్తుంది.

2. బరువు తగ్గడానికి కనీసం ఒక సంవత్సరం సమయం కేటాయించండి. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి కాబట్టి, బరువు తగ్గడం అనేది క్రమంగా జరగాలి. ప్రతి నెలా కొంత లక్ష్యాన్ని (Monthly Goal) నిర్దేశించుకోండి కానీ, క్రాష్ డైట్లు చేసి ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేసుకోవద్దు.

3. మీ శరీరంలో ఏవైనా పోషకాల లోపాలు ఉన్నాయా అని తనిఖీ చేయించుకోండి. అవసరమైతే గైనకాలజిస్ట్ లేదా డైటీషియన్ సలహాతో ప్రసవానంతర సప్లిమెంట్లను వాడండి. మీరు తీసుకునే ప్రతి ముద్దలో మీకు ఏ పోషకాలు అందుతున్నాయో ఒకసారి ఆలోచించండి. జంక్ ఫుడ్స్ మానేసి ఆరోగ్యకరమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోండి.

4. వ్యాయామం లేకుండా బరువు తగ్గడం అసాధ్యం. భారీ వర్కవుట్లు చేయలేకపోయినా, కనీసం రోజుకు 30 నిమిషాల పాటు చురుకైన నడక (Brisk Walking) అలవాటు చేసుకోండి. ఎలాంటి సాకులు చెప్పకుండా దీనిని ఒక దినచర్యగా మార్చుకోండి.

5. బరువు తగ్గే క్రమంలో మిమ్మల్ని మీరు నిర్లక్ష్యం చేయకండి. తగినంత నిద్ర, ఒత్తిడి లేని జీవనం బరువు తగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీ శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలను గమనిస్తూ, ఓపికతో ముందుకు సాగాలని సూచిస్తున్నారు.

ఈ హెల్తీ డైట్, లైఫ్‌స్టైల్‌ను మీ జీవితంలో భాగం చేసుకొని క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే.. దాని ఫలితం మీకు కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Ganesh

Ganesh

