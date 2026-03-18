Parenting Tips: పిల్లలు మొండిగా ఎందుకు తయారవుతారు? తల్లదండ్రులదే తప్పా?
Parenting Tips: పిల్లలను పెంచడం పెద్ద సవాలుతో కూడుకున్న పని. జీవితంలో అత్యంత సున్నితమైన విషయం పిల్లల పెంపకమే. పిల్లలు మొండిగా కాకూడదంటే ఏమి చేయాలి? తెలుసుకుందాం
నాలుగేళ్ల సంతోష్, సందీప్ పార్కులో ఆడుకుంటున్నారు. సంతోష్ దగ్గర ఒక బొమ్మ ఉంది. దానిని సందీప్ లాక్కున్నాడు. దీంతో సంతోష్ ఏడుపులంకించుకున్నాడు. దూరం నుంచి ఇది గమనించిన సందీప్ తల్లి పరుగున వచ్చి ఆ బొమ్మను సంతోష్ కు తిరిగి ఇచ్చేసింది. అలా ఎవరి దగ్గరా బొమ్మలు లాక్కోకూడదు అని చెప్పింది. కానీ, సందీప్ ఏడ్చుకుంటూ ఇంటికి వచ్చాడు. అక్కడ అతని తండ్రి ఏమి జరిగింది అని అడిగాడు. సందీప్ ఏడుస్తూనే ముద్దు ముద్దు మాటలతో జరిగింది చెప్పాడు. అయితే, సందీప్ చేసినపని తప్పు అని చెప్పకుండా.. అతని తల్లిని నిందించాడు. సందీప్ చేతిలో బొమ్మను ఎందుకు లాక్కొని తిరిగిచ్చేశావు? సందీప్ ని ఎందుకు కోప్పడ్డావు అని అరిచాడు. సందీప్ తో ఫర్వాలేదులే.. నేను నీకు అలాంటి బొమ్మ కొనితెస్తాను ఓకేనా అని ఊరుకోపెట్టాడు.
ఇంత జరిగినా సందీప్ తల్లి ఏమీ మాట్లాడలేదు. కానీ, తరువాత సందీప్ లేని సమయంలో తన భర్తతో మీరు చేసింది తప్పు అని చెప్పింది. ఇది సందీప్ లాంటి పిల్లలకు తప్పుడు సంకేతం ఇస్తుంది అని అంది. పిల్లలు మొండిగా తయారు కావడానికి ఇదో కారణం అవుతుంది అని చెప్పింది. ఆమె చెప్పింది విన్న సందీప్ తండ్రి అది నిజమే అని ఒప్పుకున్నాడు.
పిల్లల్ని పెంచడం అంటే మాటలు కాదు. ఎన్నో విషయాల్లో .. ఎన్నో రకాలుగా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే. వారి మాట, నడత అన్నీ పిల్లలకు ఆదర్శంగా ఉండాల్సిందే. ఎక్కడ చిన్న తప్పు దొర్లినా దానిని పిల్లలు ఆయుధంగా మార్చేసుకుంటారు. వారికి అప్పుడు అది తెలీదు. కానీ, పెద్దయ్యే కొద్దీ సమస్యలు మొదలవుతాయి.
ఇప్పుడు చెప్పిన సందీప్ కథలో తండ్రి తప్పు ఉందని ఎందుకు అన్నారు?
ఇది కేవలం అతని ఒక్కడి తప్పు కాదు. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఈ తప్పు చేస్తారు. పిల్లల పెంపకం అనేది ఒక టీమ్ వర్క్ అనేది ముందుగా తెలుసుకోండి. పిల్లల్ని పెంచే టీమ్ మధ్యలో ఏకాభిప్రాయం లేకపోతె పిల్లల మనసు గందరగోళం అవుతుంది. పెద్దల మధ్యలో అభిప్రాయం భేదాలు వారి మీద తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తాయి. అవేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. తల్లి "ఈరోజు చాక్లెట్ వద్దు" అని చెప్పి, తండ్రి "తిననివ్వు" అని అంటే, తల్లి కఠినంగానూ, తండ్రి మంచివాడిగానూ ఉంటాడని బిడ్డకు అర్థమవుతుంది. క్రమంగా, బిడ్డ తల్లి సలహాను పట్టించుకోవడం మానేస్తుంది.
మానసిక ప్రభావం... పిల్లలు క్రమశిక్షణను 'శిక్ష'గా, విశ్రాంతిని 'బహుమతి'గా భావించడం ప్రారంభిస్తారు.
2- తల్లి ప్రతిసారీ, "నాన్నను రానివ్వండి, నేను ఫిర్యాదు చేస్తాను" అని అంటుంది. అయితే, అదే నాన్న తల్లిని ఆమె, "ఓ చాలు, నన్ను తిట్టడం ఆపండి" అని గట్టిగ అంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో, తిట్ల నుండి తప్పు తెలుసుకుని మంచి నేర్చుకోవడానికి బదులుగా, పిల్లవాడు 'ఆత్మరక్షణ'ను ఒక హక్కుగా భావించడం ప్రారంభిస్తాడు.
మానసిక ప్రభావం... పిల్లలలో బాధ్యతా భావం తగ్గిపోతుంది, వారు తమ తప్పులను ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడరు.
3- తల్లిదండ్రులలో ఒకరు చాలా కఠినంగా, మరొకరు చాలా ఉదారంగా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒకరు క్రమశిక్షణను ఎక్కువగా పాటిస్తూ, మరొకరు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నప్పుడు. ఉదాహరణకు, తల్లి బిడ్డను ఫోన్లో ఆటలు ఆడవద్దని చెప్పి, తండ్రి తన ఫోన్ను బిడ్డకు ఇస్తే, దీనివల్ల బిడ్డ మంచి చెడుల మధ్య సమతుల్యతను కోల్పోవచ్చు.
మానసిక ప్రభావం... ఆ బిడ్డ ఒకరికి విధేయంగా, మరొకరి పట్ల చంచలంగా ఉంటూ 'ద్వంద్వ జీవితం' గడపడం ప్రారంభిస్తుంది.
4- ఒకవేళ తల్లి బిడ్డ తప్పును దాచిపెట్టి, తిట్లు పడకుండా ఉండేందుకు తండ్రికి చెప్పవద్దని చెబితే, అప్పుడు బిడ్డ నిజం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని భావిస్తాడు.
మానసిక ప్రభావం... పిల్లవాడు అబద్ధం చెప్పడాన్ని లేదా నియమాలను ఉల్లంఘించడాన్ని సాధారణంగా అంగీకరిస్తాడు.
5- తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు ఏదైనా పనిని చేయవద్దని చెప్పి, మరొకరు ప్రతిసారీ ఆ పనిని అనుమతిస్తే, తమకు ఎల్లప్పుడూ ఎవరో ఒకరి ఆమోదం లభిస్తుందని ఆ బిడ్డ భావిస్తుంది.
మానసిక ప్రభావం... హద్దుల స్పృహ కోల్పోవడం, ఆత్మనియంత్రణ బలహీనపడటం జరుగుతుంది.
మీ అలవాట్లు కూడా..
మన పిల్లలను మంచి పౌరులుగా పెంచాలనే టెన్షన్ తోనే మనం ఉంటాం. ఇతర విషయాలను పెద్దగా పట్టించుకోము. కానీ మనపై మనం దృష్టి పెట్టడం కూడా ముఖ్యం. పిల్లలు మిమ్మల్ని గమనించి, అర్థం చేసుకోవడం ద్వారానే ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి, తల్లిదండ్రులు తరచుగా చేసే, పిల్లలను గందరగోళానికి గురిచేసే ఈ తప్పులను చేయకండి
తండ్రి కోపంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఫోన్లో దుర్భాషలాడినప్పుడు, బిడ్డ దుర్భాషలాడకుండా ఆపే ప్రయత్నం చేయడం..
అమ్మ ఇష్టం వచ్చినట్టు షాపింగ్ చేస్తుంటే, అనవసరమైనవి కొనవద్దని చెప్పడం.
తల్లి క్రమశిక్షణ పాటించమని చెబుతుంది. కానీ, తండ్రి మాత్రం ఎప్పుడూ క్రమశిక్షణగా ఉండకపోవడం
మీరు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు లేదా పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఫోన్ను అధికంగా ఉపయోగించడం
ఇతరులను వరున్నపుడు గౌరవంగా చూస్తూ, వారు లేనపుడు పిల్లల ముందు ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడటం.
ఏకాభిప్రాయం ఎందుకు అవసరం?
తల్లిదండ్రుల స్థిరమైన వైఖరి పిల్లలకు మానసిక స్థిరత్వాన్ని అందించి, వారిలో క్రమశిక్షణ సహజంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
పిల్లవాడు నియమాలలోని ఏకరూపతను అర్థం చేసుకుంటాడు.
పిల్లలు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ నుంచే ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల నుంచే చాలా నేర్చుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు ఒకరి అభిప్రాయాలను ఒకరు గౌరవించుకుంటే, పిల్లలు కూడా ఇతరుల భావాలకు విలువ ఇవ్వడం నేర్చుకుంటారు.
జ్ఞానమనే అద్దంలోకి చూడండి
తల్లిదండ్రుల మధ్య ఏదో ఒక విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలు రావడం సహజం. అయితే, ఒకవేళ మీ మధ్య అభిప్రాయ భేదం వస్తే, మీ పిల్లల ముందు వాదించుకోవద్దు. దానికి బదులుగా, మీ అభిప్రాయ భేదాలను తర్వాత, ఏకాంతంగా, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో చర్చించుకోండి.
మీ బిడ్డకు స్పష్టతను అందించడానికి, స్థిరమైన నియమాలను కలిగి ఉండటం ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, తల్లిదండ్రులిద్దరూ స్క్రీన్ సమయం, మొబైల్ ఫోన్ వాడకం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, ఇంటి పనులలో సహాయం - నిద్రవేళల విషయంలో ముందుగా నిర్ణయించిన నియమాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఒకే నియమాలపై ఏకీభవించినప్పుడు, పిల్లలు వాటిని పాటించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
తల్లిదండ్రులుగా ఉండటం అనేది ఒక పోటీ కాదు. ఈ రెండు పాత్రలు విభిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, పిల్లల మానసిక, భావోద్వేగ వికాసానికి వారి సహకారం సమానంగా ముఖ్యమైనది.
పిల్లలు మీ మాటల కంటే మీ స్వరంలోని భావాన్ని ఎక్కువగా అర్థం చేసుకుంటారు. కాబట్టి, మీ పిల్లలను ఏదైనా చేయమని అడిగేటప్పుడు కూడా, సున్నితమైన, సానుకూలమైన పదాలను ఎంచుకోండి. మీరు సంయమనంతో కూడిన భాషను ఉపయోగించినప్పుడు, మీ పిల్లలు కూడా అదే ప్రవర్తనను అలవర్చుకునే అవకాశం ఉంది.
క్రమశిక్షణలో స్థిరత్వం లేకపోవడం పిల్లలను మొండివారిగా మార్చగలదు. అందువల్ల, ఒక తల్లిదండ్రులు తప్పు చేసినందుకు పిల్లలను శిక్షించడం, మరొకరు వెంటనే వారికి బహుమతులు ఇవ్వడం లేదా గారాబం చేయడం వంటి పరిస్థితిని నివారించండి.
పిల్లలకు క్రమశిక్షణలో స్థిరత్వం లేకపోతే, వారి ప్రవర్తన అస్థిరంగా మారుతుంది. తల్లిదండ్రులు ఒకరు శిక్షించి, మరొకరు బహుమతులు ఇవ్వడం వంటి సందర్భాలు పిల్లలలో సంశయం, అస్థిరత కలిగిస్తాయి. ఇది వారిని మొండిగా, అధికారాన్ని ప్రయోగించేవారిగా మార్చుతుంది. కాబట్టి, తల్లిదండ్రులు క్రమశిక్షణ విషయంలో ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉండాలి. ప్రేమతో వివరించడం, తప్పును అంగీకరించే అలవాటు నేర్పడం ముఖ్యం. ఈ ప్రక్రియ పిల్లల భవిష్యత్తు పై పెద్ద ప్రభావం చూపుతుంది.