Oral Health: నోటిలో ఈ మార్పులు క‌నిపిస్తున్నాయా.? పేగు క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావొచ్చు.

Mokshith
Published on: 18 March 2026 1:00 PM IST
Oral Health: సాధారణంగా పేగు క్యాన్సర్ లక్షణాలు అంటే కడుపు నొప్పి, మల విసర్జనలో మార్పులు, డయేరియా లేదా మలబద్ధకం అనుకుంటారు. కానీ తాజా పరిశోధనల్లో తేలిన అంశాలు విస్మ‌యానికి గురి చేస్తున్నాయి. నోటిలో క‌నిపించే కొన్ని ల‌క్ష‌ణాల ఆధారంగా క్యాన్స‌ర్‌ను అంచ‌నా వేయొచ్చ‌ని అంటున్నారు.

నోటి ఆరోగ్యం – పేగుల ఆరోగ్యానికి లింక్

మన నోటిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా సమతుల్యం చాలా ముఖ్యమైనది. దంతాలు, దవడల సమస్యలు వస్తే అది ఈ సమతుల్యం దెబ్బతిన్నట్లు అర్థం. హానికర బ్యాక్టీరియా నోటిలో నుంచి పేగుల వరకు వెళ్లి అక్కడ ఇన్‌ఫ్లమేషన్ (వాపు) కలిగించవచ్చు. ఇది కొన్ని సందర్భాల్లో క్యాన్సర్‌కు దారి తీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

బ్రష్ చేయకపోవడం, ధూమపానం, మద్యం ఎక్కువగా తీసుకోవడం, ఫైబర్ తక్కువగా ఉండే ఆహారం ఇవన్నీ ఈ సమస్యకు కారణాలు.

దవడల నుంచి రక్తం రావడం

దవడల నుంచి రక్తం రావడం సాధారణంగా గమ్ సమస్యల సంకేతం. ఇది వాపు లేదా ఇన్‌ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు సూచిస్తుంది. ఈ సమయంలో హానికర బ్యాక్టీరియా రక్తంలోకి వెళ్లి జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపవచ్చు. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, గమ్ సమస్యలున్న వారికి పేగు క్యాన్సర్‌కు ముందు వచ్చే పాలిప్స్ ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని గుర్తించారు. కొన్ని సందర్భాల్లో రక్తం కనిపించకపోయినా, దవడలు నొప్పిగా లేదా వాపుగా ఉండటం కూడా ప్రారంభ హెచ్చరిక కావచ్చు.

నోటిలో దుర్వాసన తగ్గకపోవడం

ఎప్పుడూ నోటిలో నుంచి దుర్వాసన రావడం కూడా ఒక ముఖ్యమైన సంకేతం. ఇది ఫ్యూసోబ్యాక్టీరియం అనే బ్యాక్టీరియాతో సంబంధం ఉండొచ్చు. ఈ బ్యాక్టీరియా గమ్ వ్యాధులతో పాటు పేగు క్యాన్సర్ ట్యూమర్లలో కూడా కనిపించినట్లు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఇది నోటి నుంచి రక్తం లేదా లాలాజలం ద్వారా శరీరంలోకి చేరి ఇతర అవయవాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

నాలుకపై తెలుపు లేదా పసుపు పొర

నాలుకపై తెలుపు లేదా పసుపు రంగులో పొర కనిపిస్తే దాన్ని సాధారణంగా పట్టించుకోరు. కానీ ఇది కూడా ఒక హెచ్చరిక కావచ్చు. ఇది బ్యాక్టీరియా, మృత కణాలు లేదా మురికి పేరుకుపోవడం వల్ల వస్తుంది. నోటి పరిశుభ్రత సరిగా లేకపోవడం, డీహైడ్రేషన్, డ్రై మౌత్ వల్ల కూడా వస్తుంది. కొన్ని పరిశోధనలు చెబుతున్నదేమిటంటే… ఈ పొర నోటిలో బ్యాక్టీరియా మార్పులకు సంకేతం. ఇది పేగు ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపవచ్చు.

ఎక్కువ దంతాలు కోల్పోవడం కూడా ప్రమాదమే

నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దంతాలు కోల్పోయిన వారిలో పేగు సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది సాధారణంగా చాలా కాలంగా ఉన్న గమ్ వ్యాధుల ఫలితం. సరైన చికిత్స లేకపోతే ఈ పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. కాబట్టి దంతాలు ఊడిపోవడం చిన్న విషయం కాదు… ఇది శరీరంలో లోపల జరుగుతున్న సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చు.

జాగ్రత్తే రక్షణ

నోటిలో కనిపించే ఈ చిన్న లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డెంటిస్ట్‌ను సంప్రదించడం మంచిది.

నిత్యం బ్రష్ చేయడం, ఆరోగ్యకర ఆహారం తీసుకోవడం, ధూమపానం దూరంగా ఉంచడం వంటి అలవాట్లు పాటిస్తే ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.

గమనిక: పైన తెలిపిన విష‌యాలు కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏ లక్షణం కనిపించినా డాక్టర్‌ను సంప్రదించడం అత్యంత అవసరం.

Mokshith

Related Stories
