Kidney: మ‌నిషి శ‌రీరంలో కిడ్నీల‌ది కీల‌క పాత్ర అని తెలిసిందే. అలాంటి కిడ్నీల‌ను జాగ్ర‌త్త‌గా చూసుకోవాల‌ని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. ప్రతీ ఏటా మార్చి 12వ తేదీన ప్ర‌పంచ కిడ్నీ దినోత్స‌వాన్ని కూడా నిర్వ‌హిస్తారు. ఈ నేప‌థ్యంలో బ్యూటీ ప్రొడ‌క్ట్స్ కిడ్నీల‌పై ఎలాంటి ప్ర‌భావం చూపుతుందో తెలుసుకుందాం.

Published on: 12 March 2026 5:40 PM IST
Kidney: మ‌నిషి శ‌రీరంలో కిడ్నీల‌ది కీల‌క పాత్ర అని తెలిసిందే. అలాంటి కిడ్నీల‌ను జాగ్ర‌త్త‌గా చూసుకోవాల‌ని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. ప్రతీ ఏటా మార్చి 12వ తేదీన ప్ర‌పంచ కిడ్నీ దినోత్స‌వాన్ని కూడా నిర్వ‌హిస్తారు. ఈ నేప‌థ్యంలో బ్యూటీ ప్రొడ‌క్ట్స్ కిడ్నీల‌పై ఎలాంటి ప్ర‌భావం చూపుతుందో తెలుసుకుందాం.

భారతదేశంలో పెరుగుతున్న కిడ్నీ వ్యాధులు

ప్రస్తుతం భారతదేశంలో కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. అధ్యయనాల ప్రకారం సుమారు 13–17 శాతం మంది ప్రజలు తీవ్ర కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు అంచనా. ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎక్కువగా చివరి దశలో మాత్రమే కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా మధుమేహం, రక్తపోటు, ఊబకాయం వ‌ల్లే కిడ్నీ స‌మ‌స్య‌లు వ‌స్తాయ‌ని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. అయితే బ్యూటీ ఉత్పత్తుల్లో ఉండే రసాయనాలు కూడా ఒక కారణమయ్యే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

హెవీ మెటల్స్ వల్ల కిడ్నీలకు ప్రమాదం

కొన్ని స్కిన్ లైట్‌నింగ్ క్రీములు, కలర్ కాస్మెటిక్స్‌లో హెవీ మెటల్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మెర్క్యూరీ, లీడ్, క్యాడ్మియం, ఆర్సెనిక్ వంటి లోహాలు శరీరంలోకి చేరితే కిడ్నీల పనితీరుపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఈ లోహాలు చర్మం ద్వారా శరీరంలోకి చేరి కాలక్రమంలో కిడ్నీల్లో చేరి ఫిల్టర్ చేసే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మెర్క్యూరీ కిడ్నీలకు అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా భావిస్తున్నారు.

స్కిన్ లైట్‌నింగ్ క్రీములలోని హైడ్రోక్వినోన్ ప్రమాదం

చర్మాన్ని తెల్లగా చేయడానికి ఉపయోగించే కొన్ని క్రీముల్లో హైడ్రోక్వినోన్ అనే రసాయనం ఉంటుంది. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో సరైన మోతాదులో వాడితే ఇది సురక్షితం. కానీ నియంత్రణ లేకుండా ఎక్కువ మోతాదులో ఉన్న ఉత్పత్తులను ఎక్కువ కాలం వాడితే సమస్యలు రావచ్చు. ఈ రసాయనం రక్తంలోకి చేరితే కిడ్నీలకు విషపూరిత ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల మూత్రంలో ప్రోటీన్ లీక్ కావడం, రక్తపోటు పెరగడం, చివరకు కిడ్నీ పనితీరు దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

సాధారణ కాస్మెటిక్స్‌లో ఉండే ఇతర ప్రమాదకర రసాయనాలు

రోజూ ఉపయోగించే చాలా బ్యూటీ ఉత్పత్తుల్లో కూడా కొన్ని రసాయనాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ఫ్రాగ్రెన్స్, నెయిల్ పాలిష్, లోషన్లలో ఉపయోగించే ఫ్తాలేట్స్ అనే రసాయనాలు ఎక్కువ కాలం శరీరంలో చేరితే కిడ్నీలపై ప్రభావం చూపవచ్చు. అలాగే నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్‌లలో ఉండే టోల్యూన్ అనే రసాయనం కూడా ప్రమాదకరం. ఇది శ్వాస ద్వారా లేదా చర్మం ద్వారా శరీరంలోకి వెళ్లి కిడ్నీల ఫిల్టరింగ్ ప్రక్రియను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది.

క్రీములు, లోషన్లలో ఉండే పారాబెన్స్ అనే ప్రిజర్వేటివ్‌లు కూడా దీర్ఘకాలంలో కిడ్నీ కణజాలంపై ప్రభావం చూపవచ్చని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

PFAS అనే “ఫారెవర్ కెమికల్స్”పై ఆందోళన

కొన్ని వాటర్‌ప్రూఫ్ మస్కారా, లాంగ్ లాస్టింగ్ ఫౌండేషన్‌లలో PFAS అనే రసాయనాలు ఉపయోగిస్తారు. ఇవి నీటికి తట్టుకునేలా ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. కానీ ఈ రసాయనాలు శరీరంలో చాలా కాలం నిల్వ ఉండే లక్షణం కలిగి ఉంటాయి. అందుకే వీటిని “ఫారెవర్ కెమికల్స్” అని పిలుస్తారు. పరిశోధనలు చెబుతున్న ప్రకారం ఇవి కిడ్నీ పనితీరును తగ్గించే అవకాశం ఉంది.

బ్యూటీ ఉత్పత్తులు వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

నిపుణులు చెబుతున్నదేమిటంటే బ్యూటీ ఉత్పత్తులను పూర్తిగా వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ వాటిని జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసుకోవాలి. విశ్వసనీయ బ్రాండ్ల ఉత్పత్తులను మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. ఉత్పత్తి లేబుల్‌లో ఉన్న పదార్థాలను చదవాలి. లేబుల్ లేని లేదా అనుమతి లేని క్రీములను వాడకూడదు. ఒకేసారి చాలా ఉత్పత్తులు వాడడం తగ్గించాలి.

