ఇండక్షన్ స్టౌను వెంటనే ఆఫ్ చేస్తున్నారా.. ఈ విషయం తెలిస్తే ఇకపై అలా చేయరు..?
How To Turn Off Induction Cooktop: ఇండక్షన్ స్టౌ వాడుతున్నవారికి ఓ కీలక హెచ్చరిక వచ్చింది. వంట పూర్తయ్యాక వెంటనే ఆఫ్ చేస్తే స్టౌ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏమిటి? సరైన విధానం ఏంటి? తెలుసుకుందాం.
How To Turn Off Induction Cooktop: ఇండక్షన్ స్టౌలో వంట చేస్తున్నప్పుడు అంతర్గత భాగాలు చాలా వేడెక్కుతాయి. వంట ముగిసిన వెంటనే పవర్ ఆఫ్ చేస్తే, ఆ వేడి బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉండదు. దీంతో స్టౌలోని సున్నితమైన ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలు, ముఖ్యంగా కాయిల్, సర్క్యూట్ భాగాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. దీర్ఘకాలంలో ఇది స్టౌ పనితీరును తగ్గించి, పూర్తిగా పనిచేయకుండా చేయొచ్చు.
కూలింగ్ ఫ్యాన్ ప్రాముఖ్యత..
ఇండక్షన్ స్టౌలో కూలింగ్ ఫ్యాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వంట పూర్తయ్యాక కూడా ఈ ఫ్యాన్ కొంతసేపు పనిచేస్తూ స్టౌలోని వేడిని బయటకు పంపిస్తుంది. కంపెనీలు అందుకే వెంటనే ప్లగ్ తీసేయకూడదని సూచిస్తాయి. స్టౌ స్టాండ్బై మోడ్లో ఉండగా ఫ్యాన్ పనిచేస్తుంది. తద్వారా అంతర్గత భాగాలు చల్లబడతాయి.
ఇండక్షన్ స్టౌ ఆఫ్ చేసే సరైన విధానం..
ఇండక్షన్ స్టౌను సరిగ్గా ఆఫ్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ పాటించాలి:
వంట పూర్తయ్యాక స్టౌను వెంటనే పవర్ ఆఫ్ చేయకండి.
కొన్ని నిమిషాలు స్టాండ్బై మోడ్లో ఉంచండి.
ఫ్యాన్ ఆగిన తర్వాత మాత్రమే ప్లగ్ తీసేయండి.
ఈ విధంగా చేయడం వల్ల స్టౌ ఆయుష్షు పెరుగుతుంది. పనితీరు మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వెంటనే ఆఫ్ చేస్తే నష్టాలు..
స్టౌను వెంటనే ఆఫ్ చేస్తే:
అంతర్గత భాగాలు ఎక్కువసేపు వేడిగా ఉంటాయి.
కాపర్ కాయిల్ దెబ్బతినే అవకాశం.
స్టౌ లైఫ్ తగ్గిపోవడం
తరచుగా రిపేర్ అవసరం రావడం
ఇవి అన్ని వినియోగదారులకు అదనపు ఖర్చు, ఇబ్బందులను కలిగిస్తాయి.
మెయింటెనెన్స్లో జాగ్రత్తలు..
ఇండక్షన్ స్టౌలోని వెంటిలేషన్ వెండ్స్ (గాలి బయటకు వెళ్లే రంధ్రాలు) ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచాలి.
ఈ వెండ్స్ బ్లాక్ అయితే, వేడి బయటకు వెళ్లదు. దాంతో స్టౌ ఓవర్హీట్ అవుతుంది. కాబట్టి రెగ్యులర్గా వీటిని శుభ్రం చేయడం చాలా ముఖ్యం.
ఇండక్షన్ స్టౌ వాడకం పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో, సరైన విధానం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ స్టౌ ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుంది.
వెంటనే ఆఫ్ చేయకుండా, కొంతసేపు ఆగడం ద్వారా మీ స్టౌను సురక్షితంగా ఉంచుకోండి.