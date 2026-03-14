Vegetable Farming: సాంప్రదాయ సాగుకు స్వస్తి.. కూరగాయల సాగుతో లాభాల పంట!

Vegetable Farming: వరి, మినుము వంటి సాంప్రదాయ సాగును పక్కనపెట్టి, కూరగాయల సాగుతో లాభాలు గడిస్తున్న రైతు ప్రయాణం. ఆధునిక వ్యవసాయంలో సక్సెస్ అవ్వడం ఎలాగో తెలుసుకోండి.

Naresh.k
Published on: 14 March 2026 4:49 PM IST
Rural Agriculture: వ్యవసాయ రంగంలో మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా అడుగులు వేస్తూ, సంప్రదాయ మూస పద్ధతులకు స్వస్తి పలుకుతున్న రైతులు ఇప్పుడు లాభాల బాట పడుతున్నారు. శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కక, ప్రకృతి వైపరీత్యాల తాకిడికి తలొగ్గి నష్టపోయే పరిస్థితి నుంచి బయటపడి, నేడు ఎంతోమంది రైతులు సాగును లాభసాటి వ్యాపారంగా మలుచుకుంటున్నారు. సాధారణంగా ఖరీఫ్ సీజన్‌లో వరి సాగు చేయడం మన రైతుల ఆనవాయితీ. గతంలో రబీ సీజన్‌లో కూడా మినుము వంటి పంటలనే సాగు చేసేవారు. కానీ, భారీ పెట్టుబడులు పెట్టినప్పటికీ ప్రకృతి కరుణించకపోవడం, మార్కెట్‌లో గిట్టుబాటు ధర దక్కకపోవడంతో ఎన్నోసార్లు నష్టాలను చవిచూడాల్సి వచ్చేది.

ఈ క్లిష్ట పరిస్థితిని గమనించిన ఈ రైతు, సాగులో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకువచ్చారు. కేవలం ఒకే రకమైన పంటపై ఆధారపడకుండా, నిత్యం డిమాండ్ ఉండే కూరగాయల సాగు వైపు మళ్లారు. ప్రస్తుతం తన మూడు ఎకరాల భూమిలో వంగ, టమాటా, దోస, సొరకాయ వంటి వివిధ రకాల కూరగాయలను పండిస్తూ, ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. రంగురంగుల కూరగాయలతో కళకళలాడుతున్న ఈ తోట, రైతు ప్రణాళికాబద్ధమైన కృషికి నిదర్శనం. పంట ఎంపిక దగ్గరి నుంచి, మార్కెట్ డిమాండ్‌ను బట్టి సాగు సమయాన్ని అంచనా వేయడం వరకు ప్రతి అడుగును ఎంతో జాగ్రత్తగా వేస్తున్నారు. దీనివల్ల తక్కువ నీటి వినియోగంతోనే ఎక్కువ దిగుబడిని సాధిస్తున్నారు.

ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో కూడా నిలదొక్కుకునేలా, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను తట్టుకునేలా ఈ పంటల మిశ్రమ సాగు విధానం ఎంతో తోడ్పడుతోంది. అయితే, గ్రామీణ స్థాయిలో సరైన మార్కెటింగ్ మరియు రవాణా సౌకర్యాలు లేకపోవడం వంటి ఇబ్బందులు ఇప్పటికీ రైతులను వేధిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తూ, తోటి రైతులకు నూతన ఉత్సాహాన్ని అందిస్తున్నారు.

సంప్రదాయ పంటలు వేసి అదృష్టాన్ని నమ్ముకుని చేతులు కాల్చుకునే కంటే, నిత్యం గిరాకీ ఉండే కూరగాయల వైపు మళ్లడం ద్వారా ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించవచ్చని ఈ సాగు విధానం నిరూపిస్తోంది. మార్కెట్ అవసరాలను క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకుని, ప్రణాళికాబద్ధంగా సాగు చేపడితే వ్యవసాయం ఎప్పుడూ నష్టదాయకం కాదు. నేటి యువ రైతులు, మార్పును కోరుకునే రైతులు ఇటువంటి సాగు పద్ధతులను ఆదర్శంగా తీసుకుని, వ్యవసాయంలో ముందడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

