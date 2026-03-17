Heart Disease: స‌న్న‌గా ఉండే వారికి హార్ట్ ఎటాక్ రాదా.? ఇందులో ఎంత వ‌ర‌కు నిజం ఉంది

Heart Disease: మారిన జీవన విధానం, తీసుకుంటున్న ఆహారంలో మార్పుల కార‌ణంగా ఇటీవ‌ల చాలా మంది చిన్న వ‌య‌సులోనే గుండె సంబంధిత వ్యాధుల బారిన ప‌డుతున్నారు. అయితే లావుగా ఉన్న వారిలోనే హార్ట్ ఎటాక్ వ‌స్తుంద‌ని చాలా మందిలో ఓ న‌మ్మ‌కం ఉంది. మ‌రి ఇది ఎంత వ‌ర‌కు నిజమో చూద్దాం.

Mokshith
Published on: 17 March 2026 12:37 PM IST
Heart Disease
Heart Disease: స‌న్న‌గా ఉండే వారికి హార్ట్ ఎటాక్ రాదా.? ఇందులో ఎంత వ‌ర‌కు నిజం ఉంది

Heart Disease: మారిన జీవన విధానం, తీసుకుంటున్న ఆహారంలో మార్పుల కార‌ణంగా ఇటీవ‌ల చాలా మంది చిన్న వ‌య‌సులోనే గుండె సంబంధిత వ్యాధుల బారిన ప‌డుతున్నారు. అయితే లావుగా ఉన్న వారిలోనే హార్ట్ ఎటాక్ వ‌స్తుంద‌ని చాలా మందిలో ఓ న‌మ్మ‌కం ఉంది. మ‌రి ఇది ఎంత వ‌ర‌కు నిజమో చూద్దాం.

బరువు కాదు, ఫ్యాట్ ఎక్క‌డ ఉంద‌నేది ముఖ్యం

చాలామంది బరువు తగ్గితే ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని భావిస్తారు. కానీ తాజా ప‌రిశోధ‌న‌ల ప్ర‌కారం. కేవలం బరువు లేదా BMI చూసి ఆరోగ్యం నిర్ణయించడం సరైంది కాదు. శరీరంలో ఫ్యాట్ ఎంత ఉంది అనేది మాత్రమే కాదు, అది ఎక్కడ నిల్వ అవుతోంది అనేది చాలా ముఖ్యం. మిషన్ మీద బరువు తక్కువగా కనిపించినా, లోపల ప్రమాదం ఉండొచ్చు.

బెల్లీ ఫ్యాట్ అంటే ఏమిటి? ఎందుకు ప్రమాదకరం?

పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయే కొవ్వును బెల్లీ ఫ్యాట్ అంటారు. ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. బయట కనిపించే ఫ్యాట్, లోపల అవయవాల చుట్టూ చేరే ఫ్యాట్. ఇందులో ముఖ్యంగా లివర్, ప్యాంక్రియాస్, ఆంత్రాల చుట్టూ చేరే ఫ్యాట్ చాలా ప్రమాదకరం. ఇది బయట కనిపించకపోయినా, హార్ట్ సమస్యలకు ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది.

బెల్లీ ఫ్యాట్ వల్ల వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు

పొట్టలోని ఈ అంతర్గత ఫ్యాట్ శరీరంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. శరీరంలో ఇన్‌ఫ్లమేషన్ పెంచుతుంది. ఇన్సులిన్ పని విధానాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. బీపీ (Blood Pressure) పెంచుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు అసమతుల్యం చేస్తుంది. ఈ కారణాల వల్ల హార్ట్ అటాక్, కారోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

భారతదేశంలో ఈ సమస్య ఎందుకు ఎక్కువ?

భారతీయుల్లో “నార్మల్ వెయిట్ ఒబేసిటీ” అనే సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అంటే వ్యక్తి సన్నగా కనిపించినా — పొట్ట చుట్టూ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. చాలా మందికి బరువు సాధారణంగా ఉన్నా,

బ్లడ్ షుగర్, బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనిపించింది. నడుము కొలత చాలా ముఖ్యమైన సూచీ. పురుషులు: 90 సెం.మీ లోపు, మహిళలు: 80 సెం.మీ లోపు ఉండాలి. నాభి దగ్గర టేప్‌తో సులభంగా కొలవచ్చు.

బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గించుకోవడం ఎలా?

క్రాష్ డైట్ చేయడం సరైన మార్గం కాదు. అది మసిల్స్ తగ్గిస్తుంది. దీని బదులుగా ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయాలి,

స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేయడం మంచిది. ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించాలి. సరైన నిద్ర తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒత్తిడి త‌గ్గించుకోవ‌డానికి యోగా, మెడిటేష‌న్ వంటి వాటిని అల‌వాటు చేసుకోవాలి.

గ‌మ‌నిక‌: పైన తెలిపిన విష‌యాల‌ను ప్రామాణికంగా తీసుకోకూడ‌దు. ఇవి కేవ‌లం అవ‌గాహ‌న కోసం మాత్ర‌మే అని గుర్తించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచ‌న‌లు పాటించ‌డ‌మే మంచిది.

Heart Disease RiskBelly FatHeart AttackHigh Blood Pressure
Mokshith

Mokshith

