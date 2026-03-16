Banana Side Effects: అరటిపండు తిన్న వెంటనే ఈ పనులు చేస్తున్నారా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడ్డట్లే!
Banana Side Effects: అరటిపండు.. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ పోషకాలను అందించే అద్భుతమైన పండు. విటమిన్లు, మినరల్స్, ఫైబర్ మరియు పొటాషియం పుష్కలంగా ఉండే ఈ పండును నిపుణులు సైతం రోజూ తినమని సిఫార్సు చేస్తారు. అయితే, అరటిపండు తిన్న తర్వాత చేసే కొన్ని పొరపాట్లు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచాల్సింది పోయి, తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
అరటిపండు తిన్న తర్వాత పొరపాటున కూడా ఇవి చేయకండి:
టీ లేదా కాఫీ: అరటిపండు తిన్న వెంటనే టీ, కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. ఇది కడుపు నొప్పి, గ్యాస్ మరియు కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
నీరు తాగడం: పండు తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల అజీర్తి (Indigestion) సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాక ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది.
పాలు మరియు అరటిపండు: చాలా మంది 'బనానా షేక్' లేదా అరటిపండుతో పాటు పాలు తీసుకుంటారు. కానీ, ఆయుర్వేదం మరియు ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం.. ఈ రెండింటి కలయిక విషపూరితంగా (Toxic) మారే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల చర్మ సమస్యలు, అలర్జీలు, దద్దుర్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
చల్లటి పదార్థాలు: ఐస్ క్రీములు లేదా కూల్ డ్రింక్స్ అరటిపండు తిన్న వెంటనే తీసుకుంటే గొంతు నొప్పి మరియు శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు.
తిన్న వెంటనే నిద్ర: రాత్రిపూట భోజనం తర్వాత అరటిపండు తిని వెంటనే నిద్రపోవడం వల్ల బరువు పెరగడంతో పాటు గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
అందుకే, అరటిపండు తిన్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వ్యవధి ఇచ్చి ఇతర పదార్థాలను తీసుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.