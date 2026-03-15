Hair Loss Tips: జుట్టు రాలడానికి అది కూడా ఓ కారణం తెలుసా? ఈ విషయం తెలిస్తే మతి పోతుంది!

Home లైఫ్ స్టైల్Hair Loss Tips: జుట్టు రాలడానికి అది కూడా ఓ కారణం తెలుసా? ఈ విషయం తెలిస్తే మతి పోతుంది!

Hair Loss Tips: జుట్టు రాల‌డానికి వాయు, నీటి కాలుష్యం, వ‌య‌సు పెర‌గ‌డం కార‌ణాల‌ని మ‌న‌కు తెలిసిందే. అయితే తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక అధ్యయనం ప్ర‌కారం జుట్టు రాల‌డానికి, జీర్ణ‌క్రియ‌కు మ‌ధ్య సంబంధం ఉన్న‌ట్లు తేలింది.

Mokshith
Published on: 15 March 2026 2:27 PM IST
X

జీర్ణక్రియ బాగోలేకపోతే జుట్టు బలహీనమవుతుంది

మన శరీరంలో జరిగే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు జీర్ణక్రియ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కడుపు సరిగా పనిచేయకపోతే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు సరైన విధంగా ఉపయోగపడవు. ప్రత్యేకంగా మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు ఉన్నవారిలో జుట్టు రాలే సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశీలనల్లో వెల్లడైంది. జీర్ణవ్యవస్థ సరిగా పనిచేయకపోతే శరీరంలో వ్యర్థాలు ఎక్కువసేపు ఉండిపోతాయి. ఇది మొత్తం శరీర ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపడంతో పాటు జుట్టు బలహీనపడే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది.

పోషకాలు శరీరానికి చేరకపోతే జుట్టు కుదుళ్లు దెబ్బతింటాయి

జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి ప్రోటీన్, ఐరన్, జింక్, బి విటమిన్లు వంటి పోషకాలు చాలా అవసరం. జుట్టు నిర్మాణంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించే కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ తయారయ్యేందుకు ఈ పోషకాలు కీలకం.

కానీ జీర్ణక్రియ సరిగా లేకపోతే ఆహారంలో ఉన్న పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందవు. ఫలితంగా జుట్టు కుదుళ్లు బలహీనపడతాయి. ఈ పరిస్థితి కొనసాగితే జుట్టు పలుచబడటం, త్వరగా రాలిపోవడం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తాయి.

శరీరంలో మంట పెరిగితే జుట్టు పెరుగుదల తగ్గుతుంది

జీర్ణవ్యవస్థ సమస్యల వల్ల శరీరంలో ఇన్‌ఫ్లమేషన్ అనే పరిస్థితి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో ఒక రకమైన అంతర్గత మంటలా పనిచేస్తుంది. ఈ పరిస్థితి ఎక్కువకాలం కొనసాగితే జుట్టు పెరుగుదల చక్రం దెబ్బతింటుంది. సాధారణంగా జుట్టు పెరగడం, విశ్రాంతి దశలోకి వెళ్లడం, రాలిపోవడం అనే ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వల్ల ఈ చక్రం అసమతుల్యం అవుతుంది. దీంతో కొత్త జుట్టు పెరగక ముందే పాత జుట్టు రాలిపోవడం మొదలవుతుంది.

జీవనశైలిలో మార్పులు చేస్తే సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం జుట్టు రాలడం కేవలం బయటి సంరక్షణతోనే తగ్గదు. దీనికి కారణమైన లోపలి ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా పరిష్కరించాలి. ఇందుకోసం ప్రతిరోజూ సమయానికి భోజనం చేయడం, పండ్లు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం, రోజుకు సరిపడా నీరు తాగడం, జంక్ ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తగ్గించడం, ఒత్తిడిని నియంత్రించడానికి వ్యాయామం లేదా యోగా చేయడం వంటివి అల‌వాటు చేసుకోవాలి. ఇలా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుచుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు సరిగా అందుతాయి. దీని వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది.

Hair LossHair FallGut HealthDigestion TipsHair Growth Tips
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X