Health Tips: రోజూ పెరుగు తింటే ఏమౌతుందో తెలుసా?
"రోజూ పెరుగు తింటే శరీరంలో జరిగే అద్భుత మార్పులేంటో మీకు తెలుసా? జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచడం నుంచి ఎముకల పుష్టి వరకు, పెరుగు వల్ల కలిగే 6 రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఆరోగ్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఈ స్టోరీలో చదవండి."
Health Tips: చాలా మందికి భోజనంలో పెరుగు లేనిదే ముద్ద దిగదు. నిజానికి పెరుగు కేవలం రుచి కోసం మాత్రమే కాదని, ఇది ఆరోగ్య పరంగా కూడా ఒక అద్భుతమైన 'సూపర్ ఫుడ్' అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సహజ సిద్ధమైన ప్రోబయోటిక్స్కు నెలవైన పెరుగును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాల గురించి ఆరోగ్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పెరుగు తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను నిపుణులు వివరించారు. ఆ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటంటే..
1. పెరుగులో ఉండే 'మంచి బ్యాక్టీరియా' పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. భోజనం తర్వాత పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల గ్యాస్, అజీర్ణం, ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యల నుంచి తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది కడుపులోని pH స్థాయిని సమతుల్యం చేసి జీర్ణవ్యవస్థను చల్లబరుస్తుందని వివరించారు.
2. పెరుగులో ఉండే జింక్, విటమిన్ B12, ప్రోబయోటిక్స్ రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయి. ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచి, తరచుగా అనారోగ్యం బారిన పడకుండా కాపాడతాయి.
3. ఎముకల పుష్టికి అవసరమైన కాల్షియం, విటమిన్ డి, ఫాస్ఫరస్, ప్రోటీన్ పెరుగులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల దంతాలు, ఎముకల సాంద్రత పెరుగుతుంది. ఫలితంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే కీళ్ల నొప్పులు, ఆస్టియోపొరోసిస్ వంటి సమస్యల ముప్పు తగ్గుతుంది.
4. పెరుగులో ఉండే అధిక ప్రోటీన్ కడుపు నిండిన భావనను కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల పదే పదే ఆకలి వేయదు. తక్కువ కొవ్వు ఉన్న పెరుగును ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల జీవక్రియ మెరుగుపడి, శరీరంలోని అనవసరపు కొవ్వు కరిగి బరువు అదుపులో ఉంటుంది.
5. పులియబెట్టే ప్రక్రియ ద్వారా తయారయ్యే పెరుగు, పేగు మైక్రోబయోమ్ను సమతుల్యం చేస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి పెరుగు ఒక సహజ ఔషధంలా పనిచేస్తుంది.
6. ఆరోగ్యంతో పాటు చర్మ సౌందర్యానికి కూడా పెరుగు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచి సహజమైన మెరుపును ఇస్తుందని నిపుణులు చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా నిపుణులు మాట్లాడుతూ..పెరుగును పగటిపూట లేదా మధ్యాహ్న భోజనంలో తీసుకోవడం అత్యుత్తమం అని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి పెరుగు లేదా మజ్జిగ ఎంతో అవసరం అని చెప్పారు. లాక్టోస్ అసహనం ఉన్నవారు లేదా శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారు పెరుగు తీసుకునే ముందు వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిదని సూచించారు.