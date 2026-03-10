HairCare: ఖరీదైన హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్ వద్దు.. ఈ చిట్కాతో చుండ్రుకు చెక్పెట్టి.. సిల్కీ హెయిర్ సొంతం చేసుకోండి!
HairCare: జుట్టు రాలడం, చుండ్రు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? పార్లర్లకు వెళ్లే అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే నూపుర్ మెహందీ, పెరుగుతో అద్భుతమైన హెయిర్ ప్యాక్ తయారు చేసుకోండి. జుట్టును దృఢంగా, మృదువుగా మార్చే ఈ సహజ సిద్ధమైన హెయిర్ ప్యాక్ తయారీ విధానం, ప్రయోజనాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకోండి.
HairCare: మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా ఈ రోజుల్లో చుండ్రు, జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు అందరినీ వేధిస్తున్నాయి. వీటి కోసం పార్లర్ల చుట్టూ తిరిగి వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసేకంటే, ఇంట్లోనే లభించే వస్తువులతో సింపుల్గా జుట్టును ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కేవలం నూపుర్ మెహందీ, పెరుగు ఉంటే.. మీ జుట్టు మెరిసిపోవడం ఖాయం అని చెబుతున్నారు. దీనిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
దీనికి కావలసినవి:
నూపుర్ మెహందీ: ఇందులో ఉండే ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు జుట్టుకు బలాన్ని ఇస్తాయి. జుట్టు తెగకుండా చూస్తాయి.
పెరుగు: పెరుగులో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్, కాల్షియం, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ జుట్టుకు సహజమైన కండిషనర్లా పనిచేస్తాయి. చుండ్రును తగ్గించడంలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
హెయిర్ ప్యాక్ తయారీ విధానం:
ఒక గిన్నెలో తగినంత నూపుర్ మెహందీ పొడిని తీసుకోండి. అందులో పెరుగు వేసి బ్రష్తో బాగా కలపండి. అది మరీ జారకుండా, జుట్టుకు పట్టేలా పేస్ట్లా ఉండేలా చూసుకోండి. ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు బాగా పట్టించండి. ఆ తర్వాత కనీసం 30 నిమిషాల నుంచి ఒక గంట వరకు అలాగే ఉంచండి. ఆ తర్వాత మంచి షాంపూతో తలస్నానం చేయండి.
ఈ ప్యాక్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు..
* మెహందీ, పెరుగు మిశ్రమం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు దృఢంగా మారుతాయి.
* ఈ ప్యాక్ రెగ్యులర్గా వాడితే జుట్టు పట్టులా మెరుస్తుంది.
* పెరుగులోని గుణాలు చుండ్రు సమస్యను సమూలంగా తగ్గిస్తాయి.
* పొడిబారిన జుట్టు సాఫ్ట్గా, సిల్కీగా మారుతుంది.
ఖరీదైన కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ వాడేకంటే, ఇలాంటి సహజమైన పద్ధతులను పాటించడం వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు.